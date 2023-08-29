Дослідження: 50% опитаних українців не дивляться національний телемарафон, 56% - дізнаються новини з Telegram
Згідно з дослідженням, лідером серед джерел інформації в Україні зараз є Телеграм - інформації звідти щодо ситуації в країні та на фронті довіряє 56% опитаних українців
Соціологічне дослідження провела UIF спільно з Нью Імідж Маркетинг Груп у період з 4 по 10 серпня 2023 року.
Друге місце за довірою користувачів посідають Інтернет ЗМІ – новинні платформи та сайти, сайти телеканалів (26%). На третьому місці розмістилися YouTube та інформація від родичів, друзів, колег (19%), на четвертому місці зафіксовано телебачення (18%), на п’ятому – Фейсбук (10%).
Також зазначається, що 50% респондентів не дивляться національний телемарафон, 13% – дивляться регулярно, 37% – час від часу.
Лише 14% опитаних серед тих, хто регулярно або ж час від часу дивиться телемарафон, повністю довіряють інформації в ефірах телемарафону, 57% – скоріше довіряють, 14% – скоріше не довіряють, 3% – цілком не довіряють, 12% – не змогли визначитися з відповіддю.
Окрім того, 21% опитаних вважають, що трансляцію національного телемарафону потрібно скасовувати, 20% – скоріше скасовувати, 24% – скоріше не скасовувати, 14% – не потрібно скасовувати, 21% – не змогли визначитися з відповіддю.
- У січні шеф-редакторка проєкту "Детектор медіа" Лігачова заявила, що єдиний марафон уже не є необхідним з погляду нацбезпеки та й телеканали втомилися від цього формату.
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