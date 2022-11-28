Мінкульт передав РНБО перелік осіб, які загрожують нацбезпеці України

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Мінкульту.

"На виконання пункту 3 розділу 2 "Прикінцеві та перехідні положення" закону України від 19 червня 2022 року №2310-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України про підтримку національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора" Міністерство культури та інформаційної політики України передало перелік осіб, що створюють загрозу національній безпеці, для подальшого його адміністрування апаратом Ради національної безпеки та оборони України", - сказано в повідомленні.

До цього зміни вносили 26 вересня 2022 року. Оновлений же список містить 210 прізвищ.

Верховна Рада у червні підтримала законопроєкти про заборону російської музики та книг.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вліику казав, що "хороші росіяни" не несуть загрози для України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb