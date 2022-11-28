Мінкульт передав РНБО перелік осіб, які загрожують нацбезпеці України
Міністерство культури та інформаційної політики України передало Раді нацбезпеки та оборони перелік із 210 осіб, які становлять собою загрозу національній безпеці
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Мінкульту.
"На виконання пункту 3 розділу 2 "Прикінцеві та перехідні положення" закону України від 19 червня 2022 року №2310-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України про підтримку національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора" Міністерство культури та інформаційної політики України передало перелік осіб, що створюють загрозу національній безпеці, для подальшого його адміністрування апаратом Ради національної безпеки та оборони України", - сказано в повідомленні.
До цього зміни вносили 26 вересня 2022 року. Оновлений же список містить 210 прізвищ.
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