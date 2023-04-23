Мінкульт перевіряє діяльність УПЦ МП у храмах Почаїва та Чернігова
Міністерство культури та інформаційної політики створило комісію, яка здійснюватиме перевірку використання об'єктів у храмах Почаїва та Чернігова
Про це міністр культури Олександр Ткаченко повідомив в етері телемарафону.
"У нас створено комісії з перевірки використання об'єктів як у Почаївській лаврі, так і на території Чернігівського заповідника, де вже призупинено дії угод щодо використання деяких об'єктів заповідника", – розповів міністр.
За словами Ткаченка, міністерство культури перебуває у "цивілізованому діалозі" з представниками УПЦ МП в Чернігові, а в Почаївській лаврі робота лише розпочинається.
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"Там інша ситуація порівняно з Києво-Печерською лаврою, бо є Кременецький заповідник, є Почаївська лавра, є взаємини між ними. У Кременецькому заповіднику в одному з храмів припинився термін угоди про використання. У нас також знаходиться справа у місцевому суді щодо того, чому нас не допускають до цього храму, але це процес", – йдеться у заяві міністра Олександра Ткаченка.
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