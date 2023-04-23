Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Мінкульт перевіряє діяльність УПЦ МП у храмах Почаїва та Чернігова

Мінкульт перевіряє діяльність УПЦ МП у храмах Почаїва та Чернігова

23 квітня, 2023 неділя
00:47
Суспільство Олександр Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики створило комісію, яка здійснюватиме перевірку використання об'єктів у храмах Почаїва та Чернігова

Про це міністр культури Олександр Ткаченко повідомив в етері телемарафону.

"У нас створено комісії з перевірки використання об'єктів як у Почаївській лаврі, так і на території Чернігівського заповідника, де вже призупинено дії угод щодо використання деяких об'єктів заповідника", – розповів міністр.

За словами Ткаченка, міністерство культури перебуває у "цивілізованому діалозі" з представниками УПЦ МП в Чернігові, а в Почаївській лаврі робота лише розпочинається.

Читайте також: На Житомирщині прихожанка Московського патріархату зіпсувала пам'ятний знак загиблим на війні дітям

"Там інша ситуація порівняно з Києво-Печерською лаврою, бо є Кременецький заповідник, є Почаївська лавра, є взаємини між ними. У Кременецькому заповіднику в одному з храмів припинився термін угоди про використання. У нас також знаходиться справа у місцевому суді щодо того, чому нас не допускають до цього храму, але це процес", – йдеться у заяві міністра Олександра Ткаченка.

  • Служба безпеки України порушила кримінальні провадження щодо 61 священнослужителя УПЦ МП. Двох священників московського патріархату вдалося обміняти на українських військовослужбовців. 
Культура
Україна
УПЦ МП
Читайте також:
Василь Ломаченко та Девін Хейні (ліворуч)
22 квітня, 2023 субота
"Він марить": Абсолютний чемпіон світу висміяв слова Ломаченка
дрон Shahed-136. Ілюстративна світлина
22 квітня, 2023 субота
РФ почала використовувати новий тип "шахедів", - ISW
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
21 квітня, 2023 п'ятниця
Наступ ЗСУ почнеться на 3-5 напрямках: воєнні підсумки тижня
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.69
    Купівля 37.69
    Продаж 38.45
  • EUR
    Купівля 40.96
    Продаж 41.93
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
22 квітня
23:57
"Реал", Ла Ліга, чемпіонат Іспанії
"Реал" впевнено переміг "Сельту" в чемпіонаті Іспанії
23:47
OPINION
Микола Княжицький
Про спадщину Григорія Степанця
23:18
Малком, Зеніт
YouTube відключив монетизацію каналу, який транслював матчі чемпіонату Росії з футболу
23:03
Оновлено
Обстріл. Ілюстрація
Росія обстріляла Харків ракетами С-300
22:54
Колаборантка на Житомирщині
На Житомирщині прихожанка Московського патріархату зіпсувала пам'ятний знак загиблим на війні дітям
22:35
Ізраїльтяни борються та вмирають за Україну. В Ізраїлі про їхню смерть не повідомляється
22:11
ЗСУ
Коли ми зайдемо на територію РФ, нас підтримає більшість населення і силовиків, - представник російських добровольців у складі ЗСУ Соколов
21:58
Бургас порт
У межах нового пакету санкцій ЄС прагне заборонити транзит низки товарів через РФ, - Bloomberg
21:50
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Українські морпіхи знищили за день 14 росіян, танк і склад з боєприпасами
21:45
Олег Барна
Останнє інтерв'ю Олега Барни: Мос**лі — звірі та нелюди
21:39
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
Президент Бразилії заявив, що не хоче "нікому догодити" своїми поглядами на вторгнення РФ в Україну
21:38
Віктор Циганков, Жирона, Ла Ліга чемпіонат Іспанії
"Жирона" Циганкова поступилась "Вальядоліду" і закінчила безпрограшну серію у Ла Лізі
21:28
Зеленський
Кожна російська схема, яка дозволяє обійти санкції, додає часу цій війні, - Зеленський
21:19
Захід має прямо зараз у 10 разів збільшити допомогу Україні, - заступник голови МЗС Мельник
21:10
Росія обстріляла парк у Херсоні. Є поранений
21:04
Мі-24
Захисники України ліквідували російський гелікоптер Мі-24 та 4 БПЛА, - Генштаб
20:45
Дмитро Пєсков
Син Пєскова заявив, що воював проти України в складі ПВК Вагнера
20:41
Олександр Шовковський
Шовковського призначили в.о. головного тренера "Динамо"
20:40
Ексклюзив
Євген Пригожин
Пригожин - цікавий персонаж як діагноз того стану, до якого Путін привів Росію, - Дмитро Орєшкін
20:30
Робота з відновлення електропостачання Херсон
РФ запустила по ключових об’єктах енергосистеми понад 1200 ракет та БПЛА: на відновлення потрібно більш як $1 млрд
20:28
На Херсонщині цивільний чоловік підірвався на російській вибухівці
20:11
Фінляндія
Фінів стали допитувати на російському кордоні
20:03
OPINION
Володимир Гевко
Нам пощастило жити серед живих богів
20:00
Ексклюзив
Марк Фейгін
Імперську хворобу росіян потрібно вибивати палицею, - Фейгін
19:51
Зерно
Україна та Болгарія погодили розблокування автівок з продовольством
19:47
У Криму загарбники засудили хлопця на 7 років за "фінансування добробату", - Лубінець
19:29
"Для забезпечення правопорядку": окупанти привезли до Скадовська 300 раніше засуджених
19:23
Бахмут
У Бахмуті прикордонники відбили за добу 4 атаки росіян
19:14
Швеція Україна
"Ми маємо бути готові, що війна може бути довгою", - міністр оборони Швеції про допомогу Україні
19:08
Стівен Кінґ
Стівен Кінг запропонував віддати його синю галочку у Twitter Фонду Сергія Притули
19:05
Окупанти на ЗАЕС
ФСБ стежить за тими, хто на окупованих територіях ходить до лісу та не бере паспорт РФ, - Генштаб
19:02
Оновлено
Динамо - Шахтар
УПЛ: Результати та розклад усіх матчів 22-го туру
18:52
Ярослав Ракицький та Владислав Ванат (ліворуч)
"Шахтар" зіграв унічию з "Динамо" в чемпіонаті України
18:38
Росія
34 німецьких дипломати покинуть Росію, - Bild
18:28
Олександр Поліводський
У бою поблизу Бахмута загинув один з кращих знавців аграрного права Олександр Поліводський
18:10
Росіяни тричі обстріляли прикордоння Сумщини
18:07
OPINION
Сергій Марченко
Брехати в Україні не соромно...
18:02
Ексклюзив
На сьогодні зафіксовано 318 атак ворога на медичні заклади з початку повномасштабного вторгнення, - аналітикиня Руснак
18:00
Ексклюзив
Помилка Путіна - ставити на довготривалу війну, зараз козирів більше в української сторони, - Дмитро Орєшкін
17:54
Василь Ломаченко та Девін Хейні (ліворуч)
"Він марить": Абсолютний чемпіон світу висміяв слова Ломаченка
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV