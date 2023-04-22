На Житомирщині прихожанка Московського патріархату зіпсувала пам'ятний знак загиблим на війні дітям

Про це повідомляє територіальна оборона Попільнянської громади.

Інцидент стався у населеному пункті Попільня, на Житомирщині. Жінка зіпсувала банер, який вивісили на огорожі Свято-Миколаївського храму. Пам'ятний знак був присвячений пам'яті загиблих дітей від рук російських окупантів.

Там були іграшки та писанки від дітей. Зранку до цієї імпровізованої стіни пам'яті небайдужі мешканці громади почали приносити квіти та дитячі іграшки.

"А далі трапилася неординарна подія. До банера прийшла жінка поважного віку. Вона почала вигукувати антиукраїнські гасла, вирізала з банера слово "російські", забрала писанки й сказала, що цьому не місце біля російської церкви. Ця жінка являється парафіянкою московського попа Петра Лисоса, який і нарадив їй зробити таке, що в нормальної людини в голові не вкладається. І направив спостерігати за цим своїх підданих московських попів", - розповіли у теробороні громади.