Мінкультури збирає інформацію про пошкодження окупантами об'єктів культурної спадщини

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Мінкульта.



"Міністерство культури та інформаційної політики оголошує збір інформації щодо пошкоджень та руйнувань об’єктів культурної спадщини, вчинених російськими окупаційними військами на території України", - йдеться у повідомленні.



Усіх людей, які мають необхідну інформацію, закликають заповнити анкету на сайті. Перед тим, як документувати військові злочини, українцям радять переконатись, що ситуація безпечна і лише після цього фіксувати вигляд пошкодженого об’єкта на фото чи відео.



Верифіковані матеріали планують передати Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.