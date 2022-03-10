Мінкультури збирає інформацію про пошкодження окупантами об'єктів культурної спадщини
Міністерство культури та інформаційної політики України збирає дані про пошкодження та руйнування об’єктів культурної спадщини внаслідок російських обстрілів
Про це повідомляє у Facebook пресслужба Мінкульта.
"Міністерство культури та інформаційної політики оголошує збір інформації щодо пошкоджень та руйнувань об’єктів культурної спадщини, вчинених російськими окупаційними військами на території України", - йдеться у повідомленні.
Усіх людей, які мають необхідну інформацію, закликають заповнити анкету на сайті. Перед тим, як документувати військові злочини, українцям радять переконатись, що ситуація безпечна і лише після цього фіксувати вигляд пошкодженого об’єкта на фото чи відео.
Верифіковані матеріали планують передати Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.
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