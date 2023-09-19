Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ два нові тактичні кулеметні комплекси
У вівторок, 19 вересня. Міністерство оборони України допустило до експлуатації у військах Збройних Сил ще два тактичні кулеметні комплекси
Про це інформує пресслужба Міноборони.
Зокрема, на озброєння ЗСУ надійдуть тактичний комплекс до 7,62-мм кулеметів ПКМ та MG42 місткістю 500 патронів РБПП-500, а також тактичний кулеметний комплект "Хижак"
У Міністерстві зазначають, що "Хижак" призначений для розміщення та безперервної подачі кулеметних стрічок, споряджених патронами калібру 7,62 х 54 мм до кулеметів типу ПК (ПКМ), а тактичний комплекс РБПП-500 - в тому числі і калібру 7,62 х 51 мм до кулемета MG42.
"Обидва комплекси довели свою надійність та ефективність після успішно пройдених випробувань. Міноборони продовжує працювати над забезпеченням Збройних Сил України, в тому числі засобами ближнього і дальнього бою. Завдяки діяльності Акселератора Міноборони, процедура допуску до експлуатації розробок пришвидшено до 45 днів", - додають у повідомленні.
- Також 3 серпня Міністерство оборони України затвердило зразок-еталон літнього польового костюма для військовослужбовиць ЗСУ.
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