Вперше в Україні: Міноборони затвердило літню польову форму для жінок

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Відтепер жіноча літня польова форма офіційно поставлена на забезпечення. Наразі триває робота над впровадженням жіночого бронежилета.

Зазначається, що робота над впровадженням жіночої польової форми розпочалася ще у 2022 році. Відтоді відбувалися чисельні засідання робочих груп, напрацювання й випробування форми.

"Модель костюма літнього польового для наших військовослужбовиць проходить належні процедури у заявлені терміни. Технічна специфікація та зразок-еталон вже затверджені. Тож найближчим часом будуть розпочаті відповідні процедури закупівель та постачання у війська", - повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він також додав, що в оновленій моделі костюма було враховано усі побажання і зауваження військовослужбовців-жінок, які брали участь у дослідних випробуваннях.

"Вірю, що в новому однострої виконувати як бойові, так і тилові обов’язки, стане значно комфортніше. До речі, навіть не в усіх країнах-членах НАТО, чий стандарт застосовується для пошиття. Та і взагалі, жіноча військова форма довго не була повсякденністю в жодній країні", - сказав Резніков.

Крім цього, наразі триває робота над впровадженням жіночого бронежилета.

"Уже є перші зразки жіночих бронежилетів. Триває їх вивчення на відповідність технічній специфікації. Після всіх відповідних випробувань і погоджень буде затверджено зразки-еталони бронежилетів. Зрештою, наші захисниці матимуть можливість отримати не тільки польову форму, але й засоби індивідуального захисту відповідно до своїх антропометричних даних", - зазначив міністр оборони.