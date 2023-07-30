Про це вони повідомили у телеграм.

Зазначається, що понад десять українських фірм погодилися надати свої моделі комфортних напівчеревиків для тестового носіння потенційними споживачами.

У Міноборони наголосили, що наразі перший етап випробувань військовослужбовцями на зручність та комфорт взуття вже завершився.

Після отримання відгуків військових, офіцери Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України опрацьовують технічну специфікацію взуття з урахуванням рекомендацій та пропозицій військовослужбовців.

Надалі "тактичні кросівки" чекає затвердження зразка-еталону. Результатом проробленої роботи є прийняття на забезпечення ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту нового предмета речового майна або оновлення вже наявних.