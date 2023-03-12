Міноборони Китаю очолив генерал, який потрапив до санкційного списку США за співпрацю з РФ
У неділю 12 березня в КНР призначили нового міністра оборони, генерала Лі Шанфу, який із 2018 року перебуває під санкціями США за співпрацю з РФ
Про це повідомляють державна інформагенція "Сіньхуа" та Financial Times.
Лі Шанфу, аерокосмічного інженера, у неділю було обрано китайським міністром оборони. Зазначається, що це рішення було передбачуваним після того, як у жовтні минулого року Комуністична партія призначила його членом Центральної військової комісії, найвищого військового органу Китаю.
У 2018 році США додали Лі до санкційного списку за участь у транзакціях з особами, пов’язаними з оборонними чи розвідувальними секторами Росії. На той час він був директором агентства, яке займалося плануванням, розробкою та закупівлею зброї для Народно-визвольної армії, і став мішенню за свою участь у придбанні винищувачів СУ-35 і зенітно-ракетних систем С-400 у Росії.
- Нагадаємо, у п'ятницю, 10 березня, депутати Всекитайських зборів народних представників одноголосно переобрали Сі Цзіньпіна головою Китайської Народної Республіки: це його третій термін поспіль.
- Вже наступного дня Лі Цян, ексголова КПК Шанхаю, вступив на посаду прем’єр-міністра Китаю: депутати Всекитайських зборів народних представників затвердили його призначення.
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