Про це повідомляють державна інформагенція "Сіньхуа" та Financial Times.

Лі Шанфу, аерокосмічного інженера, у неділю було обрано китайським міністром оборони. Зазначається, що це рішення було передбачуваним після того, як у жовтні минулого року Комуністична партія призначила його членом Центральної військової комісії, найвищого військового органу Китаю.

У 2018 році США додали Лі до санкційного списку за участь у транзакціях з особами, пов’язаними з оборонними чи розвідувальними секторами Росії. На той час він був директором агентства, яке займалося плануванням, розробкою та закупівлею зброї для Народно-визвольної армії, і став мішенню за свою участь у придбанні винищувачів СУ-35 і зенітно-ракетних систем С-400 у Росії.