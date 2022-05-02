Міноборони Молдови не бачить ознак підготовки нападу Росії
У міністерстві оборони Молдови заявили, що ознак загрози нападу Росії на державу немає
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Щодо статті британського видання The Times про Молдову, повідомляємо, що з початку війни в Україні всі державні установи приведені в стан бойової готовності і уважно стежать за ситуацією. Наразі немає жодних ознак, які зазначають, що Молдова перебуває в небезпеці. Ці висновки поділяють не лише молдовська влада, а й міжнародні партнери", - зазначає Міноборони.
Згідно з повідомленням, у міністерстві "постійно оцінюють ризики безпеки".
- Видання The Times з посиланням на джерела в українському військовому керівництві повідомило, що Росія має плани щодо вторгнення в Молдову.
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