Міноборони Молдови не бачить ознак підготовки нападу Росії

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щодо статті британського видання The Times про Молдову, повідомляємо, що з початку війни в Україні всі державні установи приведені в стан бойової готовності і уважно стежать за ситуацією. Наразі немає жодних ознак, які зазначають, що Молдова перебуває в небезпеці. Ці висновки поділяють не лише молдовська влада, а й міжнародні партнери", - зазначає Міноборони.

Згідно з повідомленням, у міністерстві "постійно оцінюють ризики безпеки".

Видання The Times з посиланням на джерела в українському військовому керівництві повідомило, що Росія має плани щодо вторгнення в Молдову.