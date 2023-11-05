Міноборони оголосило про розробку "дорожньої карти" щодо системи роботи з особовим складом ЗСУ
Міністерство оборони України розробить "дорожню карту" на основі Концепції військової кадрової політики щодо системи роботи з особовим складом ЗСУ
Про це заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, пише Міноборони.
"Концепція кадрової політики Міністерства оборони України передбачає розробку "дорожньої карти", яка опише, в які терміни переглянуть політику кар’єрного зростання, психологічного, медичного, соціального супроводу військовослужбовців під час служби", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це саме те, над чим зараз команда Міноборони працює разом із фахівцями зі Збройних Сил України.
"Це нові інструменти залучення людей до захисту Батьківщини. Ми зараз розглядаємо декілька інструментів, які дозволять українцям ставати на військовий облік, дивитися, які є потреби саме з фахової сторони, яким чином здібності, досвід і освіта людини найкращим чином допоможуть реалізувати потенціал під час служби", - сказала Калмикова.
Вона наголосила, що рекрутинг стане паралельним механізмом, що допоможе ефективно протистояти триваючій російській агресії проти України.
Довідка. Концепція кадрової політики – це рамковий документ, який визначає бачення того, як розвиватиметься система роботи з особовим складом ЗСУ на період до 2028 року.
- Міністр оборони Рустем Умєров підписав Наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики до 2028 року.
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