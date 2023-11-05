Рекрутинг замість призову і людиноцентричність: Умєров затвердив Концепцію кадрової політики Міноборони
Міністр оборони Рустем Умєров підписав Наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики до 2028 року
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
У наказі, підписаному міністром оборони Умєровим, ідеться про стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п’яти років - як під час дії воєнного стану, так і в мирний час.
"Головний акцент концепції — гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни, інтеграція в євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність ЗСУ зі збройними силами держав-членів НАТО", - йдеться у повідомленні міністерства.
Очікувані результати:
- ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом. Строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку;
- в Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом;
- людиноцентричний підхід до управління кар’єрою військовослужбовців з урахуванням їхньої освіти, професійного розвитку, гендерної рівності. Рівні можливості чоловіків і жінок в ЗСУ;
- удосконалена електронна система військового обліку;
- автоматизовані та цифровізовані процеси управління персоналом;
- розширена співпраця між українськими вищими навчальними закладами та вишами держав-членів НАТО і ЄС;
- ефективна та прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом;
- вдосконалене психологічне забезпечення;
- нова культура взаємовідносин між командирами та підлеглими;
- належні умови для переходу від військової кар’єри до цивільного життя військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби.
Моніторинг та оцінку результатів впровадження концепції здійснюватиме Комітет з питань кадрового менеджменту в системі Міністерства оборони України.
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У суботу, 4 листопада, міністр оборони України Рустем Умєров провів щотижневу телефонну розмову з колегою зі Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном, під час якої наголосив на поточних потребах України, зокрема у боєприпасах для наших воїнів.
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