Рекрутинг замість призову і людиноцентричність: Умєров затвердив Концепцію кадрової політики Міноборони

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

У наказі, підписаному міністром оборони Умєровим, ідеться про стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п’яти років - як під час дії воєнного стану, так і в мирний час.

"Головний акцент концепції — гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни, інтеграція в євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність ЗСУ зі збройними силами держав-членів НАТО", - йдеться у повідомленні міністерства.

Очікувані результати:

ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом. Строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку;

в Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом;

людиноцентричний підхід до управління кар’єрою військовослужбовців з урахуванням їхньої освіти, професійного розвитку, гендерної рівності. Рівні можливості чоловіків і жінок в ЗСУ;

удосконалена електронна система військового обліку;

автоматизовані та цифровізовані процеси управління персоналом;

розширена співпраця між українськими вищими навчальними закладами та вишами держав-членів НАТО і ЄС;

ефективна та прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом;

вдосконалене психологічне забезпечення;

нова культура взаємовідносин між командирами та підлеглими;

належні умови для переходу від військової кар’єри до цивільного життя військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби.

Моніторинг та оцінку результатів впровадження концепції здійснюватиме Комітет з питань кадрового менеджменту в системі Міністерства оборони України.