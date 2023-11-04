"Більше боєприпасів для ЗСУ": Умєров провів телефонну розмову з Остіном

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Зазначається, що під час розмови Умєров подякував США та міністру Остіну за новий пакет військової допомоги Україні. Колеги обговорили останні оновлення на фронті та стан підготовки Сил оборони майбутнього.

Український очільник Міноборони наголосив на поточних потребах України, зокрема більше боєприпасів для наших воїнів.

Умєров також зазначив, що вдячний Остіну за постійну та непохитну підтримку.