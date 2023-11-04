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"Більше боєприпасів для ЗСУ": Умєров провів телефонну розмову з Остіном

4 листопада, 2023 субота
13:11
Війна з Росією Рустем Умєров з Ллойдом Остіном

У суботу, 4 листопада, міністр оборони України Рустем Умєров провів щотижневу телефонну розмову з колегою зі Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Зазначається, що під час розмови Умєров подякував США та міністру Остіну за новий пакет військової допомоги Україні. Колеги обговорили останні оновлення на фронті та стан підготовки Сил оборони майбутнього.

Український очільник Міноборони наголосив на поточних потребах України, зокрема більше боєприпасів для наших воїнів.

Умєров також зазначив, що вдячний Остіну за постійну та непохитну підтримку.

  • 28 жовтня міністр оборони України Рустем Умєров обговорив із головою Пентагону майбутню зустріч у форматі "Рамштайн" та ситуацію на фронті.
Світ
Україна
Міністерство оборони
ЗСУ
США
Ллойд Остін
Міністр оборони України
зброя для України
Рустем Умєров
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