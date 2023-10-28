Умеров поговорив з Остіном: йшлося про майбутню зустріч у форматі "Рамштайн"
Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив із головою Пентагону Ллойдом Остіном майбутню зустріч у форматі "Рамштайн"
Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
"Міністр оборони Ллойд Остін поговорив сьогодні телефоном з міністром оборони України Рустемом Умєровим, щоб обговорити поточну допомогу США у забезпеченні безпеки України перед російською агресією, а також плани наступної зустрічі Контактної групи з оборони України, яка знову збере разом близько 50 країн", - йдеться у повідомленні Пентагону.
Також повідомляється, що міністри оборони обговорили останні події в Україні та під час діалогу пообіцяли підтримувати тісний контакт надалі.
- 21 жовтня у Міноборони України заявили, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у листопаді, проте остаточна дата буде відома пізніше.
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