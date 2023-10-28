Умеров поговорив з Остіном: йшлося про майбутню зустріч у форматі "Рамштайн"

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

"Міністр оборони Ллойд Остін поговорив сьогодні телефоном з міністром оборони України Рустемом Умєровим, щоб обговорити поточну допомогу США у забезпеченні безпеки України перед російською агресією, а також плани наступної зустрічі Контактної групи з оборони України, яка знову збере разом близько 50 країн", - йдеться у повідомленні Пентагону.

Також повідомляється, що міністри оборони обговорили останні події в Україні та під час діалогу пообіцяли підтримувати тісний контакт надалі.