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Міноборони анонсувало термін проведення наступного засідання "Рамштайн"

21 жовтня, 2023 субота
19:47
Війна з Росією Ramstein Рамштайн

Начальник Управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк заявив, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у листопаді, проте остаточна дата буде відома пізніше

Про це заявив начальник Управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк у етері телемарафону.

"Наступне засідання буде в листопаді. Дата буде відома пізніше. Буде фокус на підготовці до зими - ППО, артилерія, боєприпаси. Але потреби завжди залежать від того, що потрібно воїнам на фронті. І вони постійно уточнюються", - зазначив Павлюк.

Окрім зустрічі в форматі "Рамштайн", за словами Павлюка, також існують щотижневі дзвінки міністра оборони з його колегами з країн-партнерів.

"Тобто робота ведеться постійно. Також ведеться робота в рамках "коаліції спроможностей", - додав він.

  • 11 жовтня Ллойд Остін під час зустрічі у форматі "Рамштайн" заявив про новий пакет військової допомоги для України у розмірі $200 млн. 
  • Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен оголосив, що країна зможе передати Україні перші F-16 навесні 2024 року. 
  • Міноборони Литви пообіцяло, що надасть Україні дві пускові установки системи ППО NASAMS. 
  • Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що країни Альянсу підписали угоди на $4 млрд з виробниками боєприпасів для підсилення допомоги Україні. 
  • 10 жовтня стало відомо, що сенатори США від обох партій хочуть найближчими тижнями прийняти річний пакет допомоги Україні, розміром від 60 до 100 млрд доларів.
  • Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що за підсумками 16-го засідання у форматі "Рамштайн" Україна отримала допомоги на $500 млн.
Україна
Росія
Міністерство оборони
ППО
допомога Україні
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