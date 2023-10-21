Міноборони анонсувало термін проведення наступного засідання "Рамштайн"
Начальник Управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк заявив, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у листопаді, проте остаточна дата буде відома пізніше
Про це заявив начальник Управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк у етері телемарафону.
"Наступне засідання буде в листопаді. Дата буде відома пізніше. Буде фокус на підготовці до зими - ППО, артилерія, боєприпаси. Але потреби завжди залежать від того, що потрібно воїнам на фронті. І вони постійно уточнюються", - зазначив Павлюк.
Окрім зустрічі в форматі "Рамштайн", за словами Павлюка, також існують щотижневі дзвінки міністра оборони з його колегами з країн-партнерів.
"Тобто робота ведеться постійно. Також ведеться робота в рамках "коаліції спроможностей", - додав він.
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