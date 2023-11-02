Міноборони передало військовим 500 житлових модулів: з них можна створювати мобільні казарми

Про це інформує пресслужба оборонного відомства.

"Міноборони закупило для війська приблизно пів тисячі житлових модулів для зручного розміщення наших воїнів у польових умовах", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що блок контейнери найбільш необхідні на другій лінії оборони та у місцях тренування військових. Першими житлові модулі отримали підрозділи мобільних вогневих груп ППО та артилеристи, а на полігонах – десантники та піхотинці.

"Модулі – це невеликі комфортні приміщення. З них можна створювати збірно-розбірні мобільні казарми.У блок-контейнерах є все необхідне для побуту військовослужбовців: кондиціонер, обігрівач, умивальник, душ, туалет і мобільні пральні", - розповіли у Міноборони.

Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Проте, комплектація блоків може змінюватися залежно від місця їхнього розташування.

У Міноборони також зазначили, що модулі виготовили українські виробники.