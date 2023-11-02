Міноборони передало військовим 500 житлових модулів: з них можна створювати мобільні казарми
Міністерство оборони України передало військовим житлові модулі для зручного розміщення у польових умовах: з них можна створювати збірно-розбірні мобільні казарми
Про це інформує пресслужба оборонного відомства.
"Міноборони закупило для війська приблизно пів тисячі житлових модулів для зручного розміщення наших воїнів у польових умовах", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що блок контейнери найбільш необхідні на другій лінії оборони та у місцях тренування військових. Першими житлові модулі отримали підрозділи мобільних вогневих груп ППО та артилеристи, а на полігонах – десантники та піхотинці.
"Модулі – це невеликі комфортні приміщення. З них можна створювати збірно-розбірні мобільні казарми.У блок-контейнерах є все необхідне для побуту військовослужбовців: кондиціонер, обігрівач, умивальник, душ, туалет і мобільні пральні", - розповіли у Міноборони.
Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA
Проте, комплектація блоків може змінюватися залежно від місця їхнього розташування.
У Міноборони також зазначили, що модулі виготовили українські виробники.
- Раніше німецький концерн Rheinmetall передав Україні мобільний польовий госпіталь вартістю близько 9 мільйонів євро. Контракт на його закупівлю українське Міноборони уклало в вересні минулого року.
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