Німецький Rheinmetall передав ЗСУ мобільний польовий госпіталь

Про це повідомляє пресслужба концерну.

Зазначається, що мобільний польовий госпіталь відповідає стандартам НАТО і розрахований на 32 ліжка, серед них - вісім ліжок інтенсивної терапії. Госпіталь обладнаний операційною з відповідними стерилізаційними приміщеннями, обладнанням для діагностичної візуалізації (рентген і комп'ютерна томографія), лабораторією, аптекою, адміністративними приміщеннями і приміщеннями для особового складу.

"Шпиталь - це повноцінний автономний пункт медичного забезпечення. Він включає не лише медичні модулі в розширюваних контейнерах і наметах, але й незалежну систему електропостачання та обладнання для виробництва медичних газів. Госпіталь також має власне водопостачання, включаючи очищення та знезараження води, а також модулі санітарних приміщень для пацієнтів та персоналу", - йдеться у повідомленні.

Rheinmetall також надав Україні транспортні засоби для перевезення госпіталю. В Україну двадцять контейнерів транспортували десятьма вантажівками.

Передача відбувалася у два етапи: спершу десять українських військових взяли участь у 14-денному навчальному курсі. Їх вчили збирати, розбирати та експлуатувати шпиталь. Потім відбулася офіційна передача мобільного шпиталю Україні у визначеному місці.

Крім того, на кінець 2023 і початок 2024 року заплановані ще два додаткових постачання під час яких концерн передасть Україні два високомобільні модулі медичної підтримки.