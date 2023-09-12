Німецький Rheinmetall передав ЗСУ мобільний польовий госпіталь
Німецький концерн Rheinmetall передав Україні мобільний польовий госпіталь вартістю близько 9 мільйонів євро: контракт на його закупівлю українське Міноборони уклало в вересні минулого року
Про це повідомляє пресслужба концерну.
Зазначається, що мобільний польовий госпіталь відповідає стандартам НАТО і розрахований на 32 ліжка, серед них - вісім ліжок інтенсивної терапії. Госпіталь обладнаний операційною з відповідними стерилізаційними приміщеннями, обладнанням для діагностичної візуалізації (рентген і комп'ютерна томографія), лабораторією, аптекою, адміністративними приміщеннями і приміщеннями для особового складу.
"Шпиталь - це повноцінний автономний пункт медичного забезпечення. Він включає не лише медичні модулі в розширюваних контейнерах і наметах, але й незалежну систему електропостачання та обладнання для виробництва медичних газів. Госпіталь також має власне водопостачання, включаючи очищення та знезараження води, а також модулі санітарних приміщень для пацієнтів та персоналу", - йдеться у повідомленні.
Rheinmetall також надав Україні транспортні засоби для перевезення госпіталю. В Україну двадцять контейнерів транспортували десятьма вантажівками.
Передача відбувалася у два етапи: спершу десять українських військових взяли участь у 14-денному навчальному курсі. Їх вчили збирати, розбирати та експлуатувати шпиталь. Потім відбулася офіційна передача мобільного шпиталю Україні у визначеному місці.
Крім того, на кінець 2023 і початок 2024 року заплановані ще два додаткових постачання під час яких концерн передасть Україні два високомобільні модулі медичної підтримки.
- 11 вересня концерн Rheinmetall заявив, що Федеральний уряд Німеччини доручив йому поставити в Україну 40 бойових машин піхоти Marder. Завдяки цьому замовленню загальна кількість машин Marder, які Rheinmetall поставить в Україну, збільшиться до 80.
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