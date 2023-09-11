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Україна отримає ще 40 БМП Marder німецького виробництва

11 вересня, 2023 понедiлок
11:37
Війна з Росією

У понеділок, 11 вересня, компанія Rheinmetall заявила, що Федеральний уряд Німеччини доручив їй поставити в Україну 40 бойових машин піхоти Marder

Про це йдеться у заяві на сайті компанії. 

Зазначається, що замовлення ФРН на суму десятки мільйонів євро було розміщено ще в серпні 2023 року.

"Rheinmetall продовжує роботу над наявними транспортними засобами на повній швидкості, щоб цю нову партію Marder можна було доставити відповідно до контракту, починаючи з 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Так, завдяки цьому замовленню загальна кількість машин Marder, які Rheinmetall поставить в Україну, збільшиться до 80. 

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За словами пресцентру німецького концерну, надані бронетранспортери - це капітально відремонтовані Marder 1A3, які Rheinmetall раніше придбала зі складів Бундесверу. Ще навесні 2022 року компанія Rheinmetall власним коштом розпочала ремонт бронетранспортерів для негайної бойової готовності.

Робота над бойовою машиною піхоти Marder зараз триває на підприємствах Rheinmetall в Унтерлюсі та Касселі. За місяць можна поставити до десяти БТРів.

"Бойова машина піхоти Marder, розроблена для Бундесверу і досі там використовується, є однією з найбільш перевірених систем озброєння такого роду у світі. За час експлуатації машина неодноразово модернізувалась і підвищувала свої бойові якості", - додають у компанії.

  • 7 червня міністерство оборони Німеччини замовило у концерну Rheinmetall 20 бойових машин піхоти Marder для України.
  • Згодом стало відомо, що німецький збройовий концерн Rheinmetall передасть Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder. Це замовлення компанія отримала від уряду ФРН.
Світ
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2023, понедiлок
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