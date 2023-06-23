Про це повідомила пресслужба концерну.

Замовлення було розміщено в травні 2023 року. Доставку планують здійснити влітку.

"Діючи від імені уряду Німеччини, Rheinmetall уже відправив в Україну першу з двадцяти БМП Marder іще 21 березня 2023 року. Ще двадцять цих перевірених машин Україна отримала безпосередньо зі складів бундесверу", - повідомили в компанії.

"На додаток до Marder, замовлених на сьогодні, Rheinmetall може зробити ще шістдесят", - додали там.

Замовлення виконують на заводах Rheinmetall у Касселі та Унтерлюсі. За місяць може бути виготовлено до десяти БМП, підкреслили в компанії.

Там нагадали, що "бойова машина піхоти Marder є однією з найнадійніших систем озброєння такого роду", яка постійно проходить модернізацію.