Rheinmetall на замовлення уряду Німеччини передасть Україні ще 20 БМП Mаrder
Німецький збройовий концерн Rheinmetall передасть Україні ще 20 бойових машин піхоти Mаrder. Це замовлення компанія отримала від уряду ФРН
Про це повідомила пресслужба концерну.
Замовлення було розміщено в травні 2023 року. Доставку планують здійснити влітку.
"Діючи від імені уряду Німеччини, Rheinmetall уже відправив в Україну першу з двадцяти БМП Marder іще 21 березня 2023 року. Ще двадцять цих перевірених машин Україна отримала безпосередньо зі складів бундесверу", - повідомили в компанії.
"На додаток до Marder, замовлених на сьогодні, Rheinmetall може зробити ще шістдесят", - додали там.
Замовлення виконують на заводах Rheinmetall у Касселі та Унтерлюсі. За місяць може бути виготовлено до десяти БМП, підкреслили в компанії.
Там нагадали, що "бойова машина піхоти Marder є однією з найнадійніших систем озброєння такого роду", яка постійно проходить модернізацію.
- У березні повідомлялося, що концерн Rheinmetall може побудувати танковий завод в Україні.
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