"Чудовий приклад німецької якості": Резніков випробував БМП Marder, які прибули в Україну
Міністр оборони Олексій Резніков випробував німецькі бойові машини піхоти Marder, які прибули до України, заявивши, що вони - чудовий приклад німецької якості
Про це міністр оборони написав у твіттері.
"Marder - чудовий приклад німецької якості. Я сам випробував. З нетерпінням чекаємо скорого приручення Леопардів. Мені подобається, як вони ревуть! Був би щасливий, якщо (посол Німеччини в Україні - ред.) Анка Фельдгузен змогла б до мене приєднатися. Зробімо це разом!" - написав він.
Також Олексій Резніков подякував людям Німеччини й міністру оборони ФРН Борису Пісторіусу.
- Нагадаємо, Міністерство оборони Німеччини повідомило, що 18 важких бойових танків Leopard 2 А6, а також боєприпаси та запчастини до них прибули в Україну. Серед них і 40 бойових машин піхоти Marder. Раніше в Німеччині обіцяли, що танки прибудуть до України з підготовленими екіпажами, а потім одразу вирушать на фронт.
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