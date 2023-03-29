Про це міністр оборони написав у твіттері.

"Marder - чудовий приклад німецької якості. Я сам випробував. З нетерпінням чекаємо скорого приручення Леопардів. Мені подобається, як вони ревуть! Був би щасливий, якщо (посол Німеччини в Україні - ред.) Анка Фельдгузен змогла б до мене приєднатися. Зробімо це разом!" - написав він.

Також Олексій Резніков подякував людям Німеччини й міністру оборони ФРН Борису Пісторіусу.