Про це повідомляє Міноборони.

"У зв’язку з інформацією, яку поширюють у ЗМІ, Міністерство оборони України інформує про наступне. Станом на 2 лютого 2023 року Олександра Лієва звільнено з Міноборони за його власним бажанням", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, на етапі працевлаштування до МОУ та протягом роботи у міністерстві Олександр Лієв проходив відповідні перевірки, обов’язкові при вступі на посаду держслужбовця. Також, у порядку, який діє під час особливого періоду, до Служби безпеки України надавалися відповідні матеріали з питання доступу до державної таємниці. Жодних заперечень від СБУ отримано не було.

"Будь-яких фактів, які б підтверджували наявність у Олександра Лієва іншого громадянства, крім українського, до Міноборони не надавалося", - наголошують у міністерстві.

У МОУ додали, що після появи у ЗМІ публікацій, які стосувалися його попередньої діяльності та заяв періоду 2014 року, за ініціативою Лієва, у листопаді 2022 року міністр оборони звернувся до СБУ з проханням провести додаткове психофізіологічне дослідження посадовця з застосуванням поліграфа.

"Олександр Лієв, як громадянин, висловить свою позицію щодо повідомлень ЗМІ самостійно. Позиція Міноборони – чітка: в оборонному відомстві мають працювати виключно громадяни України. У разі встановлення фактів приховування громадянства інших країн, заходи вживатимуться відповідно до закону", - запевнили в Міноборони.