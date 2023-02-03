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Міноборони підтвердило звільнення Лієва та спростувало наявність іншого громадянства

3 лютого, 2023 п'ятниця
03:34
Суспільство

Олександра Лієва звільнено з Міноборони за власним бажанням, а фактів, які б підтверджували наявність у нього іншого громадянства, крім українського, не виявлено

Про це повідомляє Міноборони.

"У зв’язку з інформацією, яку поширюють у ЗМІ, Міністерство оборони України інформує про наступне. Станом на 2 лютого 2023 року Олександра Лієва звільнено з Міноборони за його власним бажанням", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, на етапі працевлаштування до МОУ та протягом роботи у міністерстві Олександр Лієв проходив відповідні перевірки, обов’язкові при вступі на посаду держслужбовця. Також, у порядку, який діє під час особливого періоду, до Служби безпеки України надавалися відповідні матеріали з питання доступу до державної таємниці. Жодних заперечень від СБУ отримано не було.

"Будь-яких фактів, які б підтверджували наявність у Олександра Лієва іншого громадянства, крім українського, до Міноборони не надавалося", - наголошують у міністерстві.

У МОУ додали, що після появи у ЗМІ публікацій, які стосувалися його попередньої діяльності та заяв періоду 2014 року, за ініціативою Лієва, у листопаді 2022 року міністр оборони звернувся до СБУ з проханням провести додаткове психофізіологічне дослідження посадовця з застосуванням поліграфа.

"Олександр Лієв, як громадянин, висловить свою позицію щодо повідомлень ЗМІ самостійно. Позиція Міноборони – чітка: в оборонному відомстві мають працювати виключно громадяни України. У разі встановлення фактів приховування громадянства інших країн, заходи вживатимуться відповідно до закону", - запевнили в Міноборони.

  • Як повідомлялося, тимчасовий виконувач обов'язків голови департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони Олександр Лієв заявив, що написав заяву про відставку.
  • Напередодні з'явилась інформація, що Лієв закликав "почути Крим" під час референдуму у 2014 році, а ще у 2006-му блокував українські маяки, які за розподілом Чорноморського флоту СРСР мали відійти Україні, але незаконно утримувалися флотом РФ.
корупція в Україні
Міністр оборони України
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