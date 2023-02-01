Лієв написав заяву на звільнення з посади т.в.о. керівника департаменту Міноборони, - ЗМІ

Про це Лієв повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я вчора написав йому (міністру оборони України, - ред.) повідомлення, в якому попросив прийняти мою відставку і сьогодні написав заяву", - каже Лієв.

Олексій Резніков не розглядав заяву, адже перебуває у відрядженні.

31 січня Лієв писав на своїй facebook-сторінці, що "готовий в будь-яку хвилину подати заяву про звільнення та продовжувати роботу задля перемоги в будь-якій іншій формі, в тому числі рядовим солдатом".

Крім того, учора голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін розповів, що Лієв закликав "почути Крим" під час референдуму у 2014 році. А в січні 2006 року він координував виставлення пікетів та блокпостів біля маяків, які за розподілом Чорноморського флоту СРСР мали відійти Україні, але незаконно утримувалися флотом РФ, написав Шабунін і додає, проросійські активісти протидіяли українським військовим морякам, які намагалися увійти на територію маяків у Великій Ялті, Феодосії та поблизу Генічеська.

Водночас Лієв заявив у відповідь, що це вже третя хвиля звинувачень щодо нього. Він спростовує інформацію про відстоювання проросійських поглядів та стверджує, що публікації ЗМІ про його антиукраїнське кримське минуле є замовними, а ціль - дискредитація міністра оборони Олексія Резнікова.

Лієв наголосив, що кілька місяців тому, після звернення народного депутата від "Слуги Народу" вже пройшов перевірку і поліграф в СБУ з цього приводу.

Довідково. Олександр Лієв - голова Асоціації індустрії гостинності України, виконавчий директор ПАТ "НСТУ", кримський політик, ексміністр туризму АРК, експерший заступник генерального директора НТКУ, радник міністра аграрної політики Олексія Павленка, експерт туристичної галузі.

Депутат Верховної ради АР Крим п'ятого скликання. Був членом політради Народно-демократичної партії (2004-2006), член Партії регіонів (2010-2014).

Улітку 2022 року Лієва призначили т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України.

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