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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Рєзніков доручив підписи під збройними контрактами колаборанту Лієву

Віталій Шабунін
31 січня, 2023 вiвторок
14:07
Погляд Віталій Шабунін

Блокував доступ ЗСУ до наших маяків, закликав "почути Крим", підтримував "референдум", а відтак і окупацію півострова

Все це про людину, яку Резніков від літа призначив підписувати збройні контракти Міноборони. Як вам таке?

Знайомтеся – Олександр Лієв. З літа 2022 року призначений т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України.

Від Лієва залежить, у кого, за скільки і яку зброю та військову техніку купує Україна. Також у нього є вся інформація про іноземні компоненти, графік проплат за контрактами, місця розташування виробництв в Україні й терміни постачань. 

Від Лієва залежить, у кого, за скільки і яку зброю та військову техніку купує Україна. Також у нього є вся інформація про іноземні компоненти, графік проплат за контрактами, місця розташування виробництв в Україні й терміни постачань

Департамент Лієва здійснює багатомільярдні контракти попри казки Резніков, що зброю закуповує новостворена агенція з оборонних закупівель за стандартами НАТО. 

Окрім того, Лієв від імені Міноборони співпрацює з міжнародними партнерами по оснащенню ЗСУ сучасною зброєю.

То хто ж такий Олександр Лієв, якого в період війни з росією Резніков поставив на посаду головного відповідального за закупівлі зброї?

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Уродженець м. Ухта Республіки Комі РФ, колишній міністр курортів та туризму АР Крим часів Януковича, нагороджений у 2013 році орденом святой Анни Трєтьєй Стєпєні від Глави Російського Імпєраторського Дома Государині Вєлікой Княгіні Марії Владіміровни. 

Уродженець м. Ухта Республіки Комі РФ, колишній міністр курортів та туризму АР Крим часів Януковича, нагороджений у 2013 році орденом святой Анни Трєтьєй Стєпєні від Глави Російського Імпєраторського Дома Государині Вєлікой Княгіні Марії Владіміровни

“Служу Отечеству!”, - написав у соцмережах міністр АР Крим Лієв.

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5 березня 2014 році, за часів окупації Криму Росією, Олександр Лієв в інтерв'ю Громадському закликає Київ “почути Крим” і “легалізувати референдум” за його статус. 

"Вибор между западом і востоком – конечно, ми мєнтально рускіє", – зізнається Лієв, а потім вільно йде в приміщення уряду Криму, який на той час вже контролювався російськими військовими.

У січні 2006 року Лієв координував виставлення пікетів та блокпостів біля маяків, які за розподілом Чорноморського флоту CРCР мали відійти Україні, але незаконно утримувалися флотом РФ. Проросійські активісти протидіяли українським військовим морякам, які намагалися увійти на територію маяків у Великій Ялті, Феодосії і поблизу Генічеська.

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У січні 2006 року Лієв координував виставлення пікетів та блокпостів біля маяків, які за розподілом Чорноморського флоту CРCР мали відійти Україні, але незаконно утримувалися флотом РФ. Проросійські активісти протидіяли українським військовим морякам, які намагалися увійти на територію маяків у Великій Ялті, Феодосії і поблизу Генічеська

Ну, і якщо вам раптом мало російського треку закупника Міноборони, то в нього ще й корупційних хвостів вистачає. Більше як про ці хвости, так і про російську приналежність Лієва розписали тут.

Чи знав Резніков про російсько/корупційні хвости людини, яку з літа призначив головним із закупівель зброї для України? Не міг не знати – ця інформація елементарно гуглиться.

Висновок з цієї історії має бути виключно кадровими. І стосуватися цей висновок має міністра безпосередньо.

Джерело

Про автора. Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції.

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