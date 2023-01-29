Для того, щоб "ворожа ІПСО" і "агенти кремля" не топтали бідного міністра оборони, керівника ГУР та інших вельмож, треба небагато: не купляти яйця по 17 гривень і бульбу по 22, а після того не нести дічь, що яйця продаються кілограмами та сталася "технічна помилка" в екселі чи бухгалтерській програмі.

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А також не пи*діти різну ху*ту про "рак Путіна", його двійників, перевороти російських олігархів і ракети, що мали закінчитись 4 обстріли тому та іншу неадекватну брєдятіну, яка характеризує якість роботи служби та адекватність керівника.

Вибачте, бо не в усіх пам'ять, як в золотої рибки.

І тоді ніяке "ворожа ІПСО" не підкопається.

А все інше якраз і схоже на "ворожу ІПСО", точніше на типову поведінку "тої сторони".

Абсолютні паралелі в методах й інструментах, замість адекватних публічних пояснень і адекватних публічних дій, не дають іншого вибору здоровим людям, як лише сприймати відповідних персонажів через призму аналогії з ворогом

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Яка постійно говорить про наслідки, забуваючи сказати про причини (обстрєлялі Бамбас, забуваючи, що обстріляли його тому, що ви прийшли на НАШУ землю) і полює на відьом у вигляді іностранних агентов.

І абсолютні паралелі в методах й інструментах, замість адекватних публічних пояснень і адекватних публічних дій, не дають іншого вибору здоровим людям, як лише сприймати відповідних персонажів через призму аналогії з ворогом, тим більше, що їхні дії, їхня поведінка і їхні пояснення дуже далекі від європейських практик.

Джерело.

Про автора. Mason Lemberg (псевдонім) - політичний оглядач.

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