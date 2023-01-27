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OPINION

Чи вчасно реагує влада на корупцію

Сергій Марченко
27 січня, 2023 п'ятниця
18:07
Погляд Сергій Марченко

Чи можна назвати швидкою реакцію, для якої знадобилося 149 днів? Не впевнений

Бачу в кількох друзів пости, яка класна влада, що швидко зреагувала на корупційні скандали.

Не думаю, що хвалити владу — тяжкий гріх. Просто хочу уточнити, що це брехня, бо ніякої швидкої реакції не було.

Полковник Богдан Хмельницький був фігурантом карної справи про розкрадання 580 тисяч доларів. Про підозри посадовцям Міноборони за цю оборудку було оголошено 31 серпня. Якби Хмельницького звільнили тоді, ніякого скандалу з яйцями по 170 грн і картоплею по 22 не було б.

Полковник Богдан Хмельницький був фігурантом карної справи про розкрадання 580 тисяч доларів. Про підозри посадовцям Міноборони за цю оборудку було оголошено 31 серпня. Якби Хмельницького звільнили тоді, ніякого скандалу з яйцями по 170 грн і картоплею по 22 не було б

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Але ніт, не звільнили. Міноборони прикрило свого співробітника. Щоб позбутися підозрілого типа Мінобороні знадобився мегаскандал, який потрапив у світові ЗМІ та 149 днів з моменту першої підозри групі крадіїв, до якої входив Хмельницький.

То чи можна назвати швидкою реакцію, для якої знадобилося 149 днів? Не впевнений.

Або звільнення Валентина Рєзніченка. 9 серпня Наші гроші опублікували матеріал про небачену щедрість Дніпровської ОДА, яка перерахувала понад 1 мільярд гривень фірмі Будінвест Інжиніринг близької подруги Рєзніченка Яни Хланти. Але Рєзніченко чудово себе почував весь цей час. Їздив в ескорті Зеленського у звільнений Херсон і навіть знову перераховував мільйони на Будінвест Інжиніринг. Звільнений через 172 дні після публікації Юрія Ніколова.

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172 дні – це швидка реакція, чи ні?

Мені здається, це дуже повільна реакція. Особливо, якщо враховувати, що коли корупціонери з Міноборони замість закупівлі бронежилетів намутили собі трошки баблішка, без тих бронежилетів загинув хтось, хто сьогодні міг би жити

Мені здається, ні. Не швидка. Мені здається, це дуже повільна реакція. Особливо, якщо враховувати, що коли корупціонери з Міноборони замість закупівлі бронежилетів намутили собі трошки баблішка, без тих бронежилетів загинув хтось, хто сьогодні міг би жити.

То за що хвалимо? Що нарешті перестали сцяти нам в очі й здали найпомітніших корупційних персонажів? А що робити з менш помітними?

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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