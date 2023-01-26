Хвиля звільнень жодним чином не пов'язана з якимись внутрішніми протистояннями.

Кірюша свою гру програв повністю (іншого бути й не могло) і нікому протистояти не може, ніякою силою протистояння стати не зможе, хіба що буде тихенько гадити заради помсти, як це робив Богдан. І то тільки, якщо складуться такі умови, бо, за замовчуванням, він буде сидіти тихо.

Тим більше ця хвиля звільнень не пов'язана зі змінами в голові Зеленського, з очищенням чи іншою пишномовною сця**ною.

Хвиля звільнень є результатом звільнення одного і потягнула за собою всю його особисту структуру. Тобто, його, його схеми, його людей, просто вичищають з влади.

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І свідчить це лиш про те що головним принципом побудови влади Зеленського був і є клановий принцип, який не передбачав професіоналів і адекватних людей, який побудований на лояльності та розподілі ресурсів між лояльними.

Ключовою ознакою побудови державних механізмів на клановому принципі є те, що товариш, що не втік, був "в тємі". І зачищають зараз персон, що тягнули схеми, а не самі схеми

І зараз людей колишнього "свого", який впав в "немілость", викидають, як використані... шкарпетки.

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Й ключовою ознакою побудови державних механізмів на клановому принципі є те, що товариш, що не втік, був "в тємі". І зачищають зараз персон, що тягнули схеми під наглядом Кірюші, а не самі схеми.

Ось і вся їхня прекрасна країна, де ви всі президенти.

І ще важливим нюансом є те, що ще зовсім недавно, попри скандали, Кірюша "бил вхож".

І я буду дуже сильно сміятися, коли з'ясується що головною причиною "нємілості" стала купівля собі статусу "Людина року" і Великий Лідор в маленьких закомплесованих штанцях не зміг пережити такого святотатства.

Джерело.

Про автора. Mason Lemberg (псевдонім) - політичний оглядач.

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