Майора (тепер вже підполковника) Романа Ковальова 2 роки тягали по судах і намагались судити за пост у фейсбуку з критикою Зеленського.

Чувака, який зробив відосик, де Зеленського збиває КамАЗ, теж намагались судити (не знаю чим закінчилась ця історія) за замах на державного діяча. Це при тому, що той же Зеленський у своєму гі*носеріалі розстрілював Верховну Раду.

Проти Порошенка відкривали кримінальну справу за Томос, яку, до речі, досі не закрили (судячи з заяви його адвоката) за те, що роз'єднував суспільство і спричиняв релігійну ворожнечу.

Після зустрічі Зеленського і Путіна у 2019 команда Зеленського дуже нарікала на протестувальників, які тоді зібрались на Банковій, аби не допустити переходу за червоні лінії.

Мовляв, Путін на тих переговорах кілька разів про це згадував, і це погіршувало переговорні позиції української сторони.

Як добре, що дії полковника Арестовича з безпідставного звинувачення ЗСУ і виправдання ворога, що здійснив злочин проти людяності, не такий серйозний, як пост майора Ковальова з критикою Зеленського

Читайте також: ЄС додав до політичного важеля вимоги реформ ще й фінансовий

Як добре, що дії полковника Арестовича з безпідставного звинувачення ЗСУ і виправдання ворога, що здійснив злочин проти людяності, не такий серйозний, як пост майора Ковальова з критикою Зеленського.

Як добре, вбивство десятків людей не така серйозна подія, як злочин чувака, який змонтував відосик про КамАЗ, і можна просто дозволити чуваку знімати відповідальність з ворога, який вчинив цей злочин.

Як добре, що на переговорні позиції з країнами, які нам можуть надавати зброю, не будуть впливати сотні статей і заголовків міжнародних ЗМІ, в яких цитують слова Арестовича, де він називає українських військових криворукими їб**ми, які збивають ракети на голови своїх співгромадян

Читайте також: Чи покарають Арестовича?

Вибачте, прочитав цинізм написаного і того, що відбувається в реальності, порівняв і сам ох*їв. Вибачте.

Як добре, що суспільство не роз'єднує кугутяча поведінка і звинувачення та дискредитація ЗСУ.

Як добре, що на переговорні позиції з країнами, які нам можуть надавати зброю, не будуть впливати сотні статей і заголовків міжнародних ЗМІ, в яких цитують слова Арестовича, де він називає українських військових криворукими їб**ми, які збивають ракети на голови своїх співгромадян.

Як добре, що всю проблему можна закрити, потішивши бадилів "звільненням" нікого з ніякої посади.

Джерело.

Про автора. Mason Lemberg (псевдонім) - політичний оглядач.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.