У 2023 році ЄС вирішив надати Україні 18 млрд євро на безпрецедентних умовах. Але натомість Україна має виконати низку системних змін.

Звісно, вчергове пріоритетом є суди.

Крім тих речей, які є в "кандидатському" списку, наприклад, відновлення роботи ВРП і ВККС, є така умова як "до кінця 2023 року змінити систему відбору майбутніх суддів за нової методології та за участю реформованої ВККС".

Є умова "до кінця 2023 року змінити систему відбору майбутніх суддів за нової методології та за участю реформованої ВККС"

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Це дуже правильно і дуже важливо, принаймні з двох причин.

Перше — до політичного важеля просування реформ (початок процесу вступу до ЄС) додається фінансовий.

Друге — ми вже бачимо, що ідеального складу ВРП і ВККС не буде, та він за всіх умов і не був можливим.

Дуже важливим є розробити такі процедури добору суддів, які були б максимально прозорими та призводили до найкращого результату навіть за умов досить різношерстного складу цих органів

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Тому дуже важливим є розробити такі процедури добору суддів, які були б максимально прозорими та призводили до найкращого результату навіть за умов досить різношерстного складу цих органів. Щоб при наборі 2500 нових суддів у нас знову не перемагали на конкурсах нові львови і вовки.

Джерело

Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник і голова правління Фундації DEJURE.

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