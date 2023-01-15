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OPINION

Чи покарають Арестовича?

15 січня, 2023 неділя
10:00
Погляд Ігор Гулик

Ні, Арестовича не покарають. Чому? Відповідь дуже проста: тому, що Арестович – це і є умовний "Зеленський"

Тому що, починаючи з 2019 року ми живемо у країні хайпу, брехні та напівправди. У країні, де хайпом здобувають владу, утримують її, знищують опонентів, затикають рота шукачам правди.

"Українська ППО" по житловому будинку у Дніпрі – це "ебонітові палички" "кварталу" замість беркутівських кийків. Ось генеза цього "невинного жарту". Вона ж "українська ППО" – це POHUY на стадіонних дебатах. Це "шашлички", це "наливай" у Буковелі на порозі війни.

Не покарають ні Арестовича, ні командира 52-го гвардійського авіаполку, полковника Олега Тимошина, який ударив по багатоповерхівці у Дніпрі і забрав життя 20 українців (станом на зараз).

Бо в Україні Зеленського не карають арестовичів, портнових зі синами. Не покарають ні Арестовича, ні командира 52-го гвардійського авіаполку, полковника Олега Тимошина, який ударив по багатоповерхівці у Дніпрі і забрав життя 20 українців (станом на зараз).

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Бо в Україні Зеленського не карають арестовичів, портнових зі синами. 

В Україні Зеленського віддають росіянам Володимира Цемаха (важливий свідок збиття цивільного пасажирського літака компанії Malaysia Airlines, що виконував регулярний рейс МН17.

В Україні Зеленського тихцем домовляються про уникнення санкцій для російського олігарха Абрамовича і про "толерантність" Європи до режиму Лукашенка.

Україна Арестовича-"Зеленського" – це заповідник шахраїв, пройдисвітів та міжнародних злочинців, які тут почуваються, мов вареники у сметані, і насміхаються з міжнародного правосуддя та людської совісті й моралі

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Україна Арестовича-"Зеленського" – це заповідник шахраїв, пройдисвітів та міжнародних злочинців, які тут почуваються, мов вареники у сметані, і насміхаються з міжнародного правосуддя та людської совісті й моралі. Тут комфортно почувається оголошений у розшук американською фемідою Ігор Коломойський, тут місяцями судять навідників ракет, уважно вивчаючи їхні макабричні "пояснення". "Я надіслав друзям грибні місця", - стверджує Олександр Косторний, 73-річний кагебіст, який скерував російську смерть на Яворівський полігон. Чим не Арестович?

В Україні Арестовича-"Зеленського" державних злочинців "карають" позбавленням громадянства, і то тільки "обраних", аби вивести з-під відповідальності. Решта ж приходять до парламенту, і, перевзувшись у повітрі, розповідають про патріотизм та "євроінтеграцію".

В Україні Арестовича-"Зеленського" реальність малюється в ефірі "єдиного телемарафону", такою, як її хотіли б бачити в Офісі головного арестовича країни.

Тому ні, Арестовича не покарають. Бо "всі все зрозуміють правильно", - саме так "вибачився" позаштатний радник Єрмака, друг Дугіна, "підполковник", "казкар для укриттів", а раніше – "психолог", "стратег теплого океану". Рафінований ошуст, брехун та шахрай.

Усі все зрозуміли правильно?

Про автораІгор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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Новини
Дніпро
Володимир Зеленський
війна з Росією
ракетний удар
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