Вони просто "язикам не обучены", тому й убивають
Російську дипломатію Лаврова треба буде в майбутньому вивчати як спеціальний предмет для дослідників шизофренії
Постпред Росії при ООН Небензя каже: "Закінчити СВО можна буде лише тоді, коли з території України більше не буде виходити загроза Росії й коли закінчиться дискримінація російськомовного населення цієї країни. Якщо цей результат можна буде досягти за допомогою переговорів, ми до такого сценарію готові…".
Виявляється, ми стільки часу маємо справу з перемовниками! Вони просто "язикам не обучены" і не вміють нормально пояснити. Тому і вбивають всіх навколо
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Виявляється, вони готові досягати "результатів" не війною, а переговорами. Виявляється, перед нами не виснажений, загнаний в кут, смердючий і агресивний звір, який виригає отруту і брехню, навіть самовикривальну. Ні, перед нами — справжні голуби миру. Виявляється, ми стільки часу маємо справу з перемовниками! Вони просто "язикам не обучены" і не вміють нормально пояснити. Тому і вбивають всіх навколо.
Про автора. Данило Лубківський, український дипломат, експерт з міжнародної політики
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