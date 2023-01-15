Постпред Росії при ООН Небензя каже: "Закінчити СВО можна буде лише тоді, коли з території України більше не буде виходити загроза Росії й коли закінчиться дискримінація російськомовного населення цієї країни. Якщо цей результат можна буде досягти за допомогою переговорів, ми до такого сценарію готові…".

Виявляється, ми стільки часу маємо справу з перемовниками! Вони просто "язикам не обучены" і не вміють нормально пояснити. Тому і вбивають всіх навколо

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Виявляється, вони готові досягати "результатів" не війною, а переговорами. Виявляється, перед нами не виснажений, загнаний в кут, смердючий і агресивний звір, який виригає отруту і брехню, навіть самовикривальну. Ні, перед нами — справжні голуби миру. Виявляється, ми стільки часу маємо справу з перемовниками! Вони просто "язикам не обучены" і не вміють нормально пояснити. Тому і вбивають всіх навколо.

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Про автора. Данило Лубківський, український дипломат, експерт з міжнародної політики

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