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OPINION

Посада посла — особлива. Влада має мати внутрішній ценз

Данило Лубківський
28 грудня, 2022 середа
08:08
Погляд Данило Лубківський

Прочитав відповідь МЗС на громадську реакцію стосовно призначення нового посла у Болгарії. Мені було жаль це читати. Ці пояснення не витримують критики

У 2014 році ми почали створювати нову дипломатичну службу. Команда, до якої я мав честь належати, заклала основи її реформи. Ми були перші, хто запропонував цілком нову якість і стиль нашої дипломатії — від кадрової політики до публічної дипломатії.

Тому мені особливо неприємно читати новини, які підривають престиж нашої дипломатії.

Посада посла — особлива. Для багатьох моїх колег — це вершина дипломатичної роботи

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Посада посла — особлива. Для багатьох моїх колег — це вершина дипломатичної роботи. Я не виключаю некадрових призначень, але вони повинні нести смисл. Це особливо відповідальні призначення, бо підкреслюють особливе політичне, громадське або експертне послання. Тим паче під час війни.

На мій погляд, рішення про це призначення треба переглянути. Ця ситуація ще раз доводить, що в нашій державі треба встановити цивілізований і розумний парламентсько-суспільний контроль за такими призначеннями. І найважливіше, хоч і найскладніше: влада має мати внутрішній ценз, що можна або не можна робити. Навіть у воєнних умовах.

Джерело

Про автора. Данило Лубківський, український дипломат, експерт з міжнародної політики

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