У Болгарії тепер буде новий український посол. І це буде сексологиня.

Відразу почуто багато зради. Але ж це геніальна ідея.

Ми ж хочемо, щоб українські посольства стали популярними, щоб посли могли впливати на перебіг подій, просувати інтереси українського бізнесу. А що може впливати більше, ніж секс? Що краще за все продається, ніж секс? Отож, бо і воно.

От мине пів року і ми побачимо, як потягнуться черги болгарських політиків до українського посольства. Вони будуть приходити на консультації. Бо просто ходити до сексолога їм буде соромно. Але вони будуть ходити до українського посольства і їх ніхто на цьому не спіймає. Ніхто не скаже, що в них сексуальні проблеми. І вони будуть йти і йти.

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Що може впливати сильніше, ніж секс? Що краще продається, як не секс? Отож, бо і воно.

Навіть російські шпигуни та агенти впливу у Софії стануть розкривати душу на дивані українського посольства.

Потім потягнуться брюссельські бюрократи, яких прямо там, на дивані, будуть вербувати в агентів впливу України.

Є єдина мова для всіх – то мова кохання. І нею говоритиме українське посольство…

Мине час, і цю новацію на озброєння візьмуть провідні держави світу. Які зараз перебувають в ілюзії, що дипломатів треба довго і нудно навчати, як тих пілотів стратегічної авіації в Росії, витрачати на це кошти, шукати таланти, вчити історії та праву. Вчити мови.

Аматори. Невігласи у підборі кадрів.

А Україна показує всьому світу, що все простіше. Є єдина мова для всіх – то мова кохання. І нею говоритиме українське посольство…

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

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