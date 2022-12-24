До Болгарії, Латвії та Королівства Бахрейн призначено нових українських послів
Президент України Володимир Зеленський призначив нових послів у Республіці Болгарія, Латвійській Республіці та Королівстві Бахрейн
Відповідні укази розміщено на сайті президента.
Так, указами №879/2022 та №881/2022 було звільнено Віталія Москаленка та Олександра Міщенка з посад посла в Республіці Болгарія та посла в Латвійській Республіці відповідно.
Відтак на посаду надзвичайного і повноважного посла в Республіці Болгарія указом №880/2022 призначено Олесю Ілащук. У Латвійській Республіці, згідно з указом №882/2022, місце надзвичайного й повноважного посла займе Анатолій Куцевола.
Також Володимир Зеленський призначив посла в Королівстві Бахрейн. Згідно з указом №878/2022, ним став Дмитро Сенік, який водночас є надзвичайним і повноважним послом в Об'єднаних Арабських Еміратах.
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