До Болгарії, Латвії та Королівства Бахрейн призначено нових українських послів

Відповідні укази розміщено на сайті президента.

Так, указами №879/2022 та №881/2022 було звільнено Віталія Москаленка та Олександра Міщенка з посад посла в Республіці Болгарія та посла в Латвійській Республіці відповідно.

Відтак на посаду надзвичайного і повноважного посла в Республіці Болгарія указом №880/2022 призначено Олесю Ілащук. У Латвійській Республіці, згідно з указом №882/2022, місце надзвичайного й повноважного посла займе Анатолій Куцевола.

Також Володимир Зеленський призначив посла в Королівстві Бахрейн. Згідно з указом №878/2022, ним став Дмитро Сенік, який водночас є надзвичайним і повноважним послом в Об'єднаних Арабських Еміратах.

2 грудня в українські посольства в різних країнах почали надсилати конверти з очима тварин.

5 грудня зафіксували 21 випадок погроз українським посольствам і консульствам.