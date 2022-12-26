Є маленьке запитання.

Президент призначив посла України у Болгарії.

Мені скинули її профіль. Це дійсно новий посол чи випадковий збіг імені та прізвища? Тому що мої джерела кажуть, що це посол.

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Призначати послом людину, яка не працювала дипломатом, не має профільної освіти та будь-якого досвіду, а була сексологом-консультантом... Мені одному здається це дивним?

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Але призначати послом людину, яка не працювала дипломатом, не має профільної освіти та будь-якого досвіду, а була сексологом-консультантом... Мені одному здається це дивним?

Хоча, на фоні призначення послом у Словенію колишнього міністра оборони Тарана, який саботував закупівлю боєприпасів та послом у Швейцарію колишню генпрокурорку Венедіктову, яку зняли з посади, це не дивує.

Нахрена нам та дипломатія?

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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