Я не без подиву дізнався, що в країні існує певна комьюніті дегенератів, котрі досі вірять у справедливість донбаської акції Соболева — Семенченка проти "торгівлі на крові".

Нагадаю лише, що ця героїчно-патріотична акція (джерела фінансування якої були відверто запорєбріковими) призвела до втрати Україною кількох мільярдів щорічних податків (котрі почали наповнювати касу "молодих республік") й суттєвого скорочення нашого промислового виробництва. А прибутки з кишені олігарха Ахметова (попри все — українського!) перемістилися до гаманця повністю підефесбешних Курченка та Медведчука.

Читайте також: У Москві скаржаться, що "Мінськом" їх обдурили

Нагадаю лише, що ця героїчно-патріотична акція (джерела фінансування якої були відверто запорєбріковими) призвела до втрати Україною кількох мільярдів щорічних податків

Читайте також: Дуже далеко на схід від Едему

Найцікавіше тут, що й згодом певні українські підприємства вимушено продовжували (особливо, після перемоги Зеленського) закуповувати донбаський антрацит — лише під виглядом російського.

Те, що ця ганебна афера-диверсія досі не розслідувана, а її виконавці не сидять — ганьба української Служби безпеки. Можливо, якби це сталося, суспільство отримало б хоч мінімальний імунітет від цинічних маніпуляцій під патріотичними прапорами.

Джерело

Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.