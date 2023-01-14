Всіх вас, мабуть, дуже дивує, чому влада так не хоче позбавляти ОПЗЖ мандатів? Розповіді про Конституцію — це б може й ок, але точно не від людей, які регулярно на неї кладуть. Зрештою, президент показав всім простий спосіб справитись — забрали громадянство і позбавили мандатів.

Партія, створена кумом Путіна, яка послідовно і системно боролася зі всім українським, яка має бути засуджена, як співучасник путінського вторгнення — має захисника в обличчі голови партії влади

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Але ОПЗЖ має в Слузі народу і в команді президента дуже великого союзника — Лену Шуляк. Саме так. Партія, створена кумом Путіна, яка послідовно і системно боролася зі всім українським, яка має бути засуджена, як співучасник путінського вторгнення — має захисника в обличчі голови партії влади. Зараз Лена Шуляк в індивідуальному порядку пресує депутатів Слуги народу, щоб вони не підписували ніяких проєктів на позбавлення ОПЗЖ мандатів. При чому як завжди безсовісно прикривається ім'ям Зеленського. Але брехати для Лени — це як пити дати.

Причина такого надмірного інтересу до підтримки ОПЗЖ як завжди дуже банальна - 5655. Я вже писав, що цей закон робився за підтримки дуже впливового рига — забудовника з ОПЗЖ Ісаєнка

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Причина такого надмірного інтересу до підтримки ОПЗЖ як завжди дуже банальна - 5655. Я вже писав, що цей закон робився за підтримки дуже впливового рига — забудовника з ОПЗЖ Ісаєнка, відомого розкраданням майна ЗСУ. Бувши обоє забудовниками парочка Шуляк-Ісаєнко основні вигодонабувачі 5655. І без голосів ОПЗЖ цей законопроєкт не міг би бути прийнятим. Тому зараз Лена кістьми лягає, щоб врятувати огидних ворогів України. Можливо їй і місце саме в цій партії.

Знаю, що у вас часто питання як Президент може тримати біля себе таких людей. Відповідь проста — брехня. Шуляк нахабно в очі регулярно бреше президенту. І ця брехня прокатує завдяки "криші" з близького оточення.

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Про автора. Віктор Андрусов, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист