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OPINION

Рейтинг найбільших корупційних скандалів у владі Зеленського за останні дні

Юрій Бутусов
28 січня, 2023 субота
08:01
Погляд Юрій Бутусов

Тепер важливо, щоб усі звільнені, які є на прицілі НАБУ, отримали вирок у суді

1. Звільнення заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова. Міністерство оборони уклало угоду на постачання харчів в армію на 2023 рік, де вартість деяких продуктів значно перевищувала ринкові ціни. Міністр оборони Резніков на початку заявив, що ніяких порушень нема, завищення цін на яйця - "технічна помилка", через те, що Міноборони вимірює яйця у кілограмах, і погрозив залучити СБУ, щоб з'ясувати звідки у журналістів ціни. Але після заяви НАБУ про відкриття провадження, на наступний день Резніков визнав, що проблеми у міністерстві, а не у журналістів, і негайно звільнив свого заступника, відповідального за тил. Тепер питання, чи має понести Резніков відповідальність за брехню вслід за Шаповаловим?

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2. Арешт першого заступника міністра громад та територій Василя Лозинського. НАБУ викрило високопосадовця на хабарі в 400 тисяч доларів першого заступника міністра громад та територій Василя Лозинського, який він намагався отримати як відкат за державні закупівлі дизель-генераторів у приватної компанії. Лозинський — близька довірена особа самого прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, з яким він працював багато років. Тепер питання, чи має Шмигаль понести відповідальність за злочин свого ставленника, якому він довірив розподілення державних коштів?

3. Звільнення заступника голови офісу президента Кирила Тимошенка. Тимошенко, відомий кураторством президентського проєкту "Великого будівництва", став відомим завдяки швидкому збагаченню після потрапляння у владу. Після початку війни Тимошенко почав мешкати у приватній віллі забудовника Ніконова, і користуватись елітними автомобілями, один з яких належить Вемиру Давитяну, тіньовому "авторитетному" бізнесмену, який має стосунки й з усім керівництвом Слуг народу і з відомим "авторитетом" "Наріком"-Петровським. Після низки скандалів Тимошенку довелось написати заяву про відставку.

Після початку війни Тимошенко почав мешкати у приватній віллі будівельника Ніконова, і користуватись елітними автомобілями, один з яких належить Вемиру Давитяну, тіньовому "авторитетному" бізнесмену, який має стосунки й з усім керівництвом Слуг народу і з відомим "авторітетом" "Наріком"-Петровським

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4. Звільнення голови ОДА Дніпропетровської області Валентина Резниченка. Під час вторгнення фірма, оформлена на подругу Резніченка — фітнес-тренера, шляхом підкилимних рішень отримала рекордні суми фінансування з бюджету на будівництво магістралей у Дніпропетровській області. НАБУ відкрило справу та провело обшуки у Резниченка. Його захищав офіс президента, але скандал потушити не вдалось, і Резніченка нарешті було звільнено.

5. Таємне повернення незадекларованих грошей одному з керівників державної фірми "Прогрес". Ексзаступник міністра оборони, один з керівників державної компанії "Прогрес" Олександр Миронюк за часів міністра Андрія Тарана виявився причетним до укладання фіктивних угод на постачання бронежилетів, які не отримало міністерство оборони. Під час обшуку у нього вдома було знайдено близько одного мільйона доларів у різній валюті, які він раніше не вказував у декларації. Кошти арештували. Але Печерський суд таємно повернув гроші Миронюку під приводом, що ніби-то їх йому позичила сліпа (так вказано в довіреності) 86-річна пенсіонерка з Харкова. Жінка виявилась родичкою власника фірми, яка за часів правління Миронюка у Міноборони отримувала працювала з держкомпанією "Прогрес", тобто опосередкований зв'язок очевидний. Збитки державі від афери з непоставленими бронежилетами ніхто не компенсував.

Таємне повернення незадекларованих грошей одному з керівників державної фірми "Прогрес". Ексзаступник міністра оборони, один з керівників державної компанії "Прогрес" Олександр Миронюк за часів міністра Андрія Тарана виявився причетним до укладання фіктивних угод на постачання бронежилетів, які не отримало міністерство оборони, під час обшуку у нього вдома у Миронюка було знайдено близько одного мільйона доларів у різній валюті

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6. Звільнення заступника генерального прокурора Олексія Симоненка. Симоненко на тиждень на новий рік під час війни виїхав для відпочинку на курорт Марбелья на машині одного з одіозних тіньових діячів - "цигаркового короля" Козловського. Саме діяльність таких як Козловський мав перевіряти по службі високопосадовець Генпрокуратури, але замість того завів з ним дружні стосунки. Симоненко відомий як "рішала", який контролював усю контрабанду, рейдерство, усі сумнівні питання, які на свою користь вирішувала влада.

7. Звільнення голів Запорізької ОДА Старуха, Сумської ОДА Живицького, та Херсонської ОДА Янушевича. Їхня діяльність багато часу викликала велику критику за некомпетентність та бездіяльність в оборонних питаннях, Янушевича президент Зеленський призначив з порушенням закону про люстрацію у серпні 2022-го. Але звільнили їх через зв'язки з Кирилом Тимошенком за компанію.

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П'ять з цих скандалів починались з журналістських розслідувань "Української правди", одне - "Дзеркала тижня", але усі вони об'єднані швидким підключенням Національного антикорупційного бюро до вивчення цих питань.

Усі ці люди багато років були у команді Слуг народу, попри усі скандали, їх завжди прикривали, але що змінилось? Це миттєве масове звільнення пов'язано з питаннями міжнародних партнерів України, які шлють до України десятки мільярдів доларів допомоги, і не хочуть терпіти корупцію в українській владі. Дипломатичний тиск країн Заходу на Офіс президента призвів до швидкого результату. А Україна отримала одразу після цих скандалів черговий великий пакет військової допомоги.

Тепер важливо, щоб усі звільнені, які є на прицілі НАБУ, отримали вирок у суді. Будемо слідкувати за процесами, бо тільки звільненнями корупцію не подолати, вироки ще попереду.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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