Історію про Миронюка реально писав ніби Гай Річі під впливом львівської наливки. Короткий зміст:



1. Під час обшуку в ексзаступника міністра, а нині працівника держпідприємства "Прогрес" Миронюка знайдено в дивані гроші у розмірі трохи менше ніж $1 млн (в різних валютах);



2. З другої спроби суд (Печерський) арештовує ці кошти, але потім знімає арешт і зобов‘язує слідчих повернути Миронюку кошти;



3. Робить це суд (Печерський) з дуже поважної причини: він надав суду документ, з якого слідує, що кошти у дивані не його.



4. Згідно із документом, 17 мільйонів 78 тисяч гривень, 400 тисяч 100 доларів та 100 тисяч 380 євро ексзаступнику міністра оборони позичила 86-річна сліпа пенсіонерка з Харкова. Про "сліпу" не вигадка: про це йдеться у нотаріально завіреному документі.

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5. УП з‘ясувала, що харківська пенсіонерка, яка позичила близько мільйона баксів дивану заступника міністра оборони, є родичкою одного з засновників харківського підприємства, яке виготовляє зброю.



6. А сам Миронюк у Міноборони керував закупівлями.



7. Все.

Джерело

Про автора. Юрій Гудименко, український політичний діяч, лідер партії "Демократична Сокира".

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