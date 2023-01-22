Насправді це і є той момент істини.

Можна бити себе в груди, розказуючи що ти патріот. Можна розказувати як ти переживаєш за країну. Можна плакати від роз**бу.

Але

Все це лайно. І все це брехня.

Якщо ти заперечуєш документ (не просто слова, фантазії, вигадки, припущення, а документ), в якому чорним по білому написані в 3 рази (!!!) більші ціни, ніж ринкові.

Нічим не можна пояснити, чому 8 з 13 мільярдів гривень, коштом яких мали б годувати солдата, що проливає свою кров, прилипають до чужих рук

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І нема ні цьому, ні тобі жодного виправдання.

Нічим не може пояснити, чому 8 з 13 мільярдів гривень, коштом яких мали б годувати солдата, що проливає свою кров, прилипають до чужих рук.

Можна бодатися з приводу специфікацій якихось технічних засобів, чи якихось дефіцитних товарів, товарів з високим попитом на них, які дійсно можуть бути значно дорожчі базової ціни.

Можна розказувати, що міністр оборони та президент нічого не знали... Але де ж тоді їхні заяви про злочин? Де ж спроби розібратися? Поки я бачу тільки ідіотські висери ботофабрики, яка вєщає в типово ватному стилі "Я вам ні вєрю, ви всьо врьоті" (попри те що їм перед носом тицяють документом).

Нащо нам такі керівники, які не контролюють контракти на 13 мільярдів гривень, приблизно 8 з яких (якщо міряти за середньостатистичною "націнкою") крадуть?

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Ок, може люди не знали, але приховувати це і заперечувати це навіщо? Чому не поводитися цивілізовано, сприяючи розслідуванню цих фактів і виявленню людей, які наживаються на армії?

Ну, і зрештою, якщо великі керівники нічого не знали, бо боярє плохіє, то виникає питання сакраментального характеру: а нащо нам такі керівники, які не контролюють контракти на 13 мільярдів гривень, приблизно 8 з яких (якщо міряти за середньостатистичною "націнкою") крадуть?

Просто порівняйте цю суму з копійками донатів. Скільки всього можна придбати?

Тому це не той варіант, коли з кимось треба сперечатися і щось комусь доводити.

Це варіант про абсолютну деградацію людей і про їхній справжній патріотизм, справжні цінності та справжню мету.