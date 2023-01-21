Справа Коболєва. Для чого захищати НАБУ?
На жаль, в НАБУ не розуміють, що архітектура влади Зеленського не передбачає незалежних інституцій
Незалежність Нацбанку не захистила навіть пряма норма Конституції. А НАБУ – далеко не Нацбанк. Тому рано чи пізно татарови, смірнови, вовки прийдуть рвати їх на замовлення з Банкової.
До підозри Коболєву громадянське суспільство гуртувалося навколо НАБУ та САП, як єдиних острівців спротиву корупції та беззаконня у владі.
Після підозри Коболєву особисто я не розумію, для чого захищати НАБУ, якщо воно явно виконує політичне замовлення Банкової
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Після підозри Коболєву особисто я не розумію, для чого захищати НАБУ, якщо воно явно виконує політичне замовлення Банкової.
Якщо це не позиція всього Бюро, а Банкова просто купила одного опера, НАБУ мало б зробити якусь заяву. Якщо заяви НАБУ не буде, підозра Коболєву, який ввалив Газпром так, як ніхто не валив до нього, це постріл собі в ногу. Бо коли за вами прийдуть від Єрмака, захистити вас буде нікому.
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
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