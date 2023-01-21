Незалежність Нацбанку не захистила навіть пряма норма Конституції. А НАБУ – далеко не Нацбанк. Тому рано чи пізно татарови, смірнови, вовки прийдуть рвати їх на замовлення з Банкової.

До підозри Коболєву громадянське суспільство гуртувалося навколо НАБУ та САП, як єдиних острівців спротиву корупції та беззаконня у владі.

Після підозри Коболєву особисто я не розумію, для чого захищати НАБУ, якщо воно явно виконує політичне замовлення Банкової

Читайте також: Чому бідні? Тому, що дурні!

Після підозри Коболєву особисто я не розумію, для чого захищати НАБУ, якщо воно явно виконує політичне замовлення Банкової.

Якщо це не позиція всього Бюро, а Банкова просто купила одного опера, НАБУ мало б зробити якусь заяву. Якщо заяви НАБУ не буде, підозра Коболєву, який ввалив Газпром так, як ніхто не валив до нього, це постріл собі в ногу. Бо коли за вами прийдуть від Єрмака, захистити вас буде нікому.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Слідкуйте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.