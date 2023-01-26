Кілька думок з приводу звільнень у владі.

1. Ці звільнення мають сенс, якщо вони поліпшать керування країною, зменшать корупцію у владі та дадуть можливість посилити сервісну функцію влади у регіонах.

Читайте також: Не одним Арестовичем...

2. Якщо цього не відбудеться, то це ознака лише одного — це не намагання покращити становище в країні, через краще управління, а бажання і далі ставити на посади лояльних до себе і ще публічно не заплямованих, замість того, щоб призначати компетентних та порядних.

Це не намагання покращити становище в країні через краще управління, а бажання і далі ставити на посади лояльних до себе і ще публічно не заплямованих, замість того, щоб призначати компетентних та порядних

Читайте також: Чому бідні? Тому, що дурні!

І дивлячись на кандидатури, я не маю оптимізму до зміни тенденції. Цікаво, як швидко їх зможуть зловити на корупції журналісти та детективи НАБУ?

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Слідкуйте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.