Повірте, що не одним Арестовичем, як то кажуть. На жаль, у нас є ціла лінійка (або мережа) таких "лідерів громадської думки", чиї відео і писанина досі збирають великі аудиторії. Цими "геніями" захоплюються, їх цитують. Ніби вони є джерелом якогось просвітління та істини.

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Майже всі вони з "експертної висоти" регулярно говорили або грубо натякали на дрімучий і безпросвітний провінціалізм українського народу. Робили це з неймовірним задоволенням

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Дам пораду, як сформувати для себе гігієнічний бар‘єр і укласти список тих, хто не вартий вашої уваги. Є один критерій, на якому вони всі палилися. Майже всі вони з "експертної висоти" регулярно говорили або грубо натякали на дрімучий і безпросвітний провінціалізм українського народу. Робили це з неймовірним задоволенням. Також, вони "експертно" хейтили усіх нас за бажання відновити статус української мови. Це було якимось особливим завданням для кожного з них.

Професіонали мають ще цілу низку додаткових інструментів для виявлення таких "лідерів громадської думки", але ось цього про "хуторянство" і мову достатньо, щоб помічати для себе арестовичів.

Важливе уточнення. Зараз вони так не паляться, але регулярно робили це до масштабної війни.

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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