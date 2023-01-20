Не одним Арестовичем...
Як сформувати для себе гігієнічний бар‘єр і укласти список тих, хто не вартий вашої уваги
Повірте, що не одним Арестовичем, як то кажуть. На жаль, у нас є ціла лінійка (або мережа) таких "лідерів громадської думки", чиї відео і писанина досі збирають великі аудиторії. Цими "геніями" захоплюються, їх цитують. Ніби вони є джерелом якогось просвітління та істини.
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Майже всі вони з "експертної висоти" регулярно говорили або грубо натякали на дрімучий і безпросвітний провінціалізм українського народу. Робили це з неймовірним задоволенням
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Дам пораду, як сформувати для себе гігієнічний бар‘єр і укласти список тих, хто не вартий вашої уваги. Є один критерій, на якому вони всі палилися. Майже всі вони з "експертної висоти" регулярно говорили або грубо натякали на дрімучий і безпросвітний провінціалізм українського народу. Робили це з неймовірним задоволенням. Також, вони "експертно" хейтили усіх нас за бажання відновити статус української мови. Це було якимось особливим завданням для кожного з них.
Професіонали мають ще цілу низку додаткових інструментів для виявлення таких "лідерів громадської думки", але ось цього про "хуторянство" і мову достатньо, щоб помічати для себе арестовичів.
Важливе уточнення. Зараз вони так не паляться, але регулярно робили це до масштабної війни.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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