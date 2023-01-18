"Вільне політичне" взяв у лапки, бо це явно зараз більше схоже на спектакль.

В політичних та експертних колах урядового кварталу понад пів року ходять конспірологічні чутки, що до наступних виборів, які, щоправда, невідомо коли пройдуть, бо для цього необхідно нам для початку деокупувати наші території, а також скасувати воєнний стан — готують декілька політичних спойлерів, серед яких є той, в якому фронтменом має стати Арестович.

В політичних та експертних колах урядового кварталу понад пів року ходять конспірологічні чутки, що до наступних виборів готують декілька політичних спойлерів, серед яких є той, в якому фронтменом має стати Арестович

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Завдання цього проєкту: акумулювати голоси електорату ОПЗЖ, Батьківщини та інших, які не долали 5%.

Щоб виглядало більш-менш природно, Арестовичу треба було формально піти з команди президента. Логічно, що для цього мав відбутись якийсь прецедент. Російська іпсошна кампанія, яку реалізував Олексій прогнозовано викликала суспільний резонанс, то ж кращого прецеденту годі шукати.

Відсутність публічної офіційної реакції з боку ОП, СБУ, в крайньому разі президента — дає мені підстави на цю версію звернути увагу дещо серйозніше, чим на просто конспірологію.

Щоб виглядало більш-менш природно, Арестовичу треба було формально піти з команди президента

То ж будьмо уважні!

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Хочу звернутись до виборців, які голосували за різного роду проєкти, особливо такі як ОПЗЖ, або ті, які використовують у своїй публічній риториці гру на патерналістичних настроях. Народ, боріться з власним інфантилізмом та емоційним сприйняттям світу, розвивайте критичне мислення, щоб не бути в чергове обманутим та використаним. А щодо майбутніх виборів, орієнтуйтесь на проукраїнську політичну кон’юнктуру, повірте, там вибір достойний і має кратну перспективну перевагу пропозиції!

Джерело

Про автора. Олександр Антонюк, політичний експерт

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