Коли ви чекаєте реакції Офісу президента на витівки своїх посіпак на кшталт Арестовича, ви нічого не розумієте в психології єрмакоподібних.

Реакції не буде. Вірніше, буде, але максимально травоїдна. Вийде якийсь незначний персонаж і скаже щось незначне, на кшталт, що всі помиляються, буде розслідування і бла-бла-бла.

Нагадаю, якщо хтось забув: кумири Офісу президента – Путін, Лукашенко, Ердоган, Сі Цзиньпін. В ОП надихаються і копіюють їх стиль державного управління. Війна нічого не змінила в цих уподобаннях

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Нагадаю, якщо хтось забув: кумири Офісу президента – Путін, Лукашенко, Ердоган, Сі Цзиньпін. В ОП надихаються і копіюють їх стиль державного управління.

Війна нічого не змінила в цих уподобаннях. Путін став ворогом, але саме путінську модель копіюють в Офісі президента, коли будують вертикаль абсолютної влади та знищують незалежні інституції.

Якщо ви хочете побачити, як буде розвиватися ситуація з Арестовичем, уявіть, що подібний кейс стався на Росії. Хіба здав би Путін Пєскова, якби той налажав? Ні. Навпаки. Чим сильніший тиск, тим впертіше Путін захищав би свого посіпаку.

Як таке можливо? Де логіка? – спитаєте ви. І будете не праві. Бо логіка є. Просто це тоталітарна логіка і ви її не розумієте.

В тоталітарній логіці рейтинги не мають значення взагалі. Має значення тільки влада і покірність тих, хто її забезпечує

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Ви думаєте, що для політика мають значення рейтинги, які впадуть після поганих рішень. Тому політикам робити дурних речей не варто, щоб не дратувати виборця. А в тоталітарній логіці рейтинги не мають значення взагалі. Має значення тільки влада і покірність тих, хто її забезпечує.

Тому ви можете писати петиції, гімнити Арестовича в соцмережах, критикувати навіть самого президента, але це ні до чого не приведе. Бо рейтинги не мають значення в тоталітарній логіці. Влада вже захоплена і тепер в Офісу президента немає потреби в рейтингах. Є потреба в збереженні влади. І Арестович тут важливий, а ви всі – ні.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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