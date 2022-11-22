Я погоджуюся з віцепрем’єркою Стефанішиною, що вступ України в ЄС можливий і без завершення війни.

НЕ можливий цей вступ з жадібною і дрібʼязковою політичною елітою.

Президент підписав закон, який фактично вбиває систему протидії відмиванню грошей українськими політиками.

Нагадаю, що боротьба з відмиванням коштів — одна з семи вимог для початку переговорів про вступ України в ЄС.

Однією правкою політики ухайдохали систему фінансового моніторингу себе коханих, а значить, заблокували переговори про вступ України до ЄС.

Очевидно, що цю правку доведеться відголосувати, пробачте, в зад.

Однією правкою політики ухайдохали систему фінансового моніторингу себе коханих, а значить, заблокували переговори про вступ України до ЄС

Сподіваюся, що відбудеться це якнайближче до виборів, щоб всі згадали, чим саме займалася влада під час жорстоких боїв на Донеччині.

А влада скасувала довічний фінансовий моніторинг для політично значущих осіб — тобто для себе.

Читайте також: Єноти з Банкової вирішили, що можна вже не соромитися

Відтепер політично значущі особи (PEP) підпадатимуть під такий моніторинг лише протягом трьох років після звільнення з посади.

Три роки після закінчення терміну “побідував”, а там, тільки випавши з-під моніторингу, кешару легалізнув, та й живеш собі, як і годиться справжньому "слузі народу"

Дуже зручно, наприклад, для депутатів, яким треба легалізувати кеш, що його вони кілька років отримували в конвертах.

Три роки після закінчення терміну “побідував”, а там, тільки випавши з-під моніторингу, кешару легалізнув, та й живеш собі, як і годиться справжньому "слузі народу".

Коли лобісти цього трешу переконують, що ніде у світі немає довічного фінмоніторингу, знайте — вони брешуть.

Довічний фінмоніторинг PEP є, наприклад, в Австрії, Бельгії, Кубі, Данії, Єгипті, Ефіопії, Греції, Ісландії, Ірландії, Ямайці, Литві, Мексиці, Панамі, Норвегії, Сербії, Словенії, Іспанії, Британії та в багатьох інших.

Підсумовуючи: заради можливості відмити бабло частина влади зламала одну з семи обовʼязкових вимог ЄС щодо вступу туди України.

Джерело

Про автора. Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.