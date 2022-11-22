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OPINION

Як "слуги народу" ламають умови вступу до ЄС

Віталій Шабунін
22 листопада, 2022 вiвторок
12:05
Погляд Віталій Шабунін

Заради можливості відмити бабло частина влади зламала одну з семи обовʼязкових вимог ЄС щодо вступу туди України

Я погоджуюся з віцепрем’єркою Стефанішиною, що вступ України в ЄС можливий і без завершення війни.

НЕ можливий цей вступ з жадібною і дрібʼязковою політичною елітою.

Президент підписав закон, який фактично вбиває систему протидії відмиванню грошей українськими політиками.

Нагадаю, що боротьба з відмиванням коштів — одна з семи вимог для початку переговорів про вступ України в ЄС.

Однією правкою політики ухайдохали систему фінансового моніторингу себе коханих, а значить, заблокували переговори про вступ України до ЄС.

Очевидно, що цю правку доведеться відголосувати, пробачте, в зад.

Однією правкою політики ухайдохали систему фінансового моніторингу себе коханих, а значить, заблокували переговори про вступ України до ЄС

Сподіваюся, що відбудеться це якнайближче до виборів, щоб всі згадали, чим саме займалася влада під час жорстоких боїв на Донеччині.

А влада скасувала довічний фінансовий моніторинг для політично значущих осіб — тобто для себе.

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Відтепер політично значущі особи (PEP) підпадатимуть під такий моніторинг лише протягом трьох років після звільнення з посади.

Три роки після закінчення терміну “побідував”, а там, тільки випавши з-під моніторингу, кешару легалізнув, та й живеш собі, як і годиться справжньому "слузі народу"

Дуже зручно, наприклад, для депутатів, яким треба легалізувати кеш, що його вони кілька років отримували в конвертах.

Три роки після закінчення терміну “побідував”, а там, тільки випавши з-під моніторингу, кешару легалізнув, та й живеш собі, як і годиться справжньому "слузі народу".

Коли лобісти цього трешу переконують, що ніде у світі немає довічного фінмоніторингу, знайте — вони брешуть.

Довічний фінмоніторинг PEP є, наприклад, в Австрії, Бельгії, Кубі, Данії, Єгипті, Ефіопії, Греції, Ісландії, Ірландії, Ямайці, Литві, Мексиці, Панамі, Норвегії, Сербії, Словенії, Іспанії, Британії та в багатьох інших.

Підсумовуючи: заради можливості відмити бабло частина влади зламала одну з семи обовʼязкових вимог ЄС щодо вступу туди України.

Джерело

Про автора. Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції.

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