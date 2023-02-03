Міноборони погодило місце для будівництва центру з обслуговування БПЛА Bayraktar
Міноборони України погодило місце для будівництва центру з обслуговування Bayraktar. Там здійснюватимуть поточний ремонт, модернізацію БПЛА і навчання персоналу
Про це в інтерв'ю АрміяІнформ розповів начальник Головного управління земель оборони та фондів Міноборони Борис Закутній.
За його словами, Головне управління здійснює загальну організацію та координацію роботи щодо будівництва та облаштування Спільного центру з обслуговування, поточного ремонту, модернізації, навчання персоналу, пов’язаного з експлуатацією турецьких БПЛА Bayraktar.
"На цьому етапі я чітко можу говорити, що цей проєкт уже імплементований в українське законодавство, адже роботі передувало укладення Меморандуму про співпрацю між Міноборони та компанією BAYKAR MAKINA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI. І окремо, для створення сприятливих умов будівництва та облаштування Центру Верховна Рада України ухвалила Закон "Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях", - розповів Закутній.
Він також підкреслив, що Міноборони за результатами перемовин із інвесторами та всіма зацікавленими сторонами узгодило місце розташування Центру. Також було розроблено проєкт Дорожньої карти щодо передачі в користування земельної ділянки та здійснено урегулювання питань щодо подальшого спільного використання аеродрому.
- 8 серпня 2022 року стало відомо, що Халюк Байрактар придбав в Україні ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників "Байрактар".
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