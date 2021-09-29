Bayraktar: Україна і Туреччина підписали меморандум щодо створення центру безпілотників
Підписано меморандум про співпрацю між Міноборони та компанією Bayraktar Savunma щодо будівництва навчально-випробувального центру для обслуговування БПЛА, а також проведення навчання персоналу, пов’язаного з експлуатацією Bayraktar
Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.
З української сторони документ підписав міністр оборони Андрій Таран, з турецької – генеральний директор компанії Bayraktar Халук Байрактар.
Згідно з документом, Bayraktar побудує на землях поблизу Василькова, що належать Міністерству оборони, центр з обслуговування, поточного ремонту, модернізації безпілотних літальних апаратів компанії. Також у центрі здійснюватиметься навчання й підготовка персоналу, який працюватиме з цими БПЛА. Як планується, згодом в Україні буде споруджено та працюватиме низка таких центрів.
Bayraktar планує інвестувати власні кошти у будівництво в Україні заводу з виготовлення безпілотників, де працюватимуть українські фахівці.
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