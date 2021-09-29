Bayraktar: Україна і Туреччина підписали меморандум щодо створення центру безпілотників

Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.

З української сторони документ підписав міністр оборони Андрій Таран, з турецької – генеральний директор компанії Bayraktar Халук Байрактар.

Згідно з документом, Bayraktar побудує на землях поблизу Василькова, що належать Міністерству оборони, центр з обслуговування, поточного ремонту, модернізації безпілотних літальних апаратів компанії. Також у центрі здійснюватиметься навчання й підготовка персоналу, який працюватиме з цими БПЛА. Як планується, згодом в Україні буде споруджено та працюватиме низка таких центрів.

Bayraktar планує інвестувати власні кошти у будівництво в Україні заводу з виготовлення безпілотників, де працюватимуть українські фахівці.