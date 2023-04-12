Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Так, у міноборони РФ та фінансист групи Вагнера Євген Пригожин зазначали, що вагнерівці складають основну частину військ, які прагнуть захопити Бахмут Донецької області. У той час, як невказані підрозділи ПДВ (повітрянодесантних військ) російської армії забезпечують підтримку на флангах на північ і південь від міста.

Експерти припускають, що російські сили ПДВ на флангах, ймовірно, націлені лише на утримання флангів, а не на якісь значні наступальні дії.

"Це свідчить про те, що міноборони Росії має намір використати групу Вагнера для захоплення Бахмута, зводячи до мінімуму втрати серед звичайних російських сил, що підтверджує попередні оцінки експертів ISW про те, що МО прагне використати бойовиків ПВК для захоплення Бахмута, а потім витіснити їх та взяти на себе відповідальність за перемогу", - йдеться у звіті.

Ключові висновки ISW:

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Раніше Інститут писав, що ігноруючи запити керівника ПВК Вагнера Євгена Пригожина, Кремль посилює свої кроки щодо дискредитації та підриву його авторитету у суспільстві та серед військових.