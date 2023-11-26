Міноборони РФ заявило про атаку 20 безпілотників: один з них начебто влучив у багатоповерхівку у Тулі

Про це міноборони РФ прозвітувало у телеграм.

Приблизно о 03:45 там заявили про роботу ППО та збиття 9 БПЛА над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей. Згодом, близько 05:20 стало відомо про нібито ще одну атаку і збиття зе 11 дронів над тими ж регіонами РФ.

Також мер Москви Сергій Собянін заявив, що цієї ночі було зроблено спробу масової атаки безпілотників. За його словами, дрони, які летіли на Москву, збили в районі Наро-Фомінська та Одинцовському міському окрузі.

Після цього аеропорти Внуково та Домодєдово у Москві тимчасово зупинили прийом та виліт літаків, пише ТАСС Москва. У зоні очікування аеропорту Внуково перебували два пасажирські лайнери, затримано вильоти трьох рейсів. У Домодєдово було затримано один рейс.

Водночас, за даними російського видання ASTRA, один зі збитих дронів начебто влучив у квартиру на 12 поверсі багатоповерхівки у місті Тула.

За словами губернатора Тульської області Олексія Дюміна, засоби протиповітряної оборони збили два безпілотники.

"Один із них, втративши управління, врізався в багатоквартирний житловий будинок у Тулі. Серйозних пошкоджень немає, пошкоджено скління трьох квартир. Легке різане поранення отримав один із мешканців будинку", - заявив губернатор.

Також, за даними російського Telegram-каналу Mash, там постраждала одна людина, у неї травма стопи. Також про допомогу попросили діти, які мешкають поверхом нижче, у них переляк.

На місці працюють екстрені служби. Усіх мешканців евакуювали з будівлі.