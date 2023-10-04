Міноборони РФ заявило про нібито знищення 31 дрона над 3 областями Росії

Про це заявляє міноборони РФ.

Вночі 4 жовтня припинено спроби "київського режиму" вчинити "терористичні атаки" по об'єктах на території Російської Федерації, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що засобами ППО над територією Бєлгородської, Брянської та Курської областей нібито було перехоплено та знищено 31 безпілотний літальний апарат літакового типу.