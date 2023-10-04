Міноборони РФ заявило про нібито знищення 31 дрона над 3 областями Росії
У середу, 4 жовтня, міністерство оборони Росії заявило про нібито атаку дронів по Бєлгородській, Брянській та Курській областей. Російська ППО буцімто знищила 31 БПЛА
Про це заявляє міноборони РФ.
Вночі 4 жовтня припинено спроби "київського режиму" вчинити "терористичні атаки" по об'єктах на території Російської Федерації, йдеться у повідомленні.
Зазначається, що засобами ППО над територією Бєлгородської, Брянської та Курської областей нібито було перехоплено та знищено 31 безпілотний літальний апарат літакового типу.
- Уранці в неділю, 1 жовтня, Росія звинуватила Україну в обстрілі центрального ринку в Шебекіно Бєлгородської області, унаслідок чого начебто постраждали 3 людей. Також у РФ заявили про атаку дронів на Смоленську область і Краснодарський край, а в Сочі дрони влучили по стоянці російських вертольотів.
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